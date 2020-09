Charlize Theron é imortal em The Old Guard

The Old Guard, filme produzido e estrelado por Charlize Theron, é o grande lançamento da Netflix para julho, que seria, em tempos “normais”, o mês de férias. Com uma produção acertada de efeitos e locações, The Old Guard se destaca pelo elenco e uma narrativa ritmada que mantém a atenção até sua conclusão.

The Old Guard saiu de uma graphic novel de mesmo nome e caiu nas mãos de Charlize enquanto ela ainda estava fazendo o filme O Escândalo. Desde Aeox Flux, a atriz se mostra adepta de filmes de ação e Atômica foi apenas um teaser do que vemos agora. É muito legal.

A trama tem reviravoltas, mas basicamente conta a história da imortal Andie (Theron), que lidera um grupo de fiéis soldados mercenários igualmente milenares. Eles descobrem a existência de uma nova imortal (Kiki Layne) e a recrutam para o pequeno grupo. O problema é que enquanto os imortais não gostam de sua condição [a eternidade é repleta de dolorosas despedidas], a indústria farmacêutica não vê a hora de dissecá-los. Em um universo em que há uma moral flexível, os riscos são altos e nem tudo é o que parece ser.

O filme não perde tempo explicando muitos detalhes e praticamente vai direto para a ação. Charlize está maravilhosa e à vontade no papel que deixa uma brecha de se tornar uma franchise. O roteiro é do próprio criador, Greg Rucka, mas a direção é de Gina Prince-Bythewood, uma escolha de Theron que ela comemora. Além da diretora, a equipe de produção contou com mais de 50% das posições ocupadas por mulheres. “Como produtora, posso ter a decisão e colocar em prática o discurso da igualdade é muito importante”, ela falou por telefone em Los Angeles a CLAUDIA. Ela fez segredo sobre uma possível continuação e admitiu que tem uma queda por filmes de luta. “Eu gosto da narrativa física da história e você tem que ter uma paixão por isso porque são muitas horas na academia e é doloroso”, ela ri. “Se não gostar muito, não dá para fazer”, admite.

The Old Guard já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do filme. Para ler a entrevista completa de Charlize com CLAUDIA, clique aqui.