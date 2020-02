Verão 2014: o make da estação pede cores vibrantes nos lábios

Batons coloridos arremataram os looks de verão 2014 da PatBo

Foto: Divulgação

Aconteceu nesta quarta (28.08), em São Paulo, o primeiro desfile da PatBo , etiqueta casual comandada pela estilista Patricia Bonaldi, queridinha de blogueiras e celebridades. Para completar os looks cheios de bordados e estampas mostrados na passarela, o maquiador Henrique Martins, inspirado em uma versão “jovem e fresh” de Frida Kahlo, apostou em lábios coloridos. O passo a passo do make, que é a cara da próxima temporada, você confere agora:

1. Prepare a pele com um hidratante para garantir um brilho saudável.

2. Depois, aplique uma base leve, com água na fórmula, com o auxílio de um pincel de cerdas sintéticas.

3. A seguir, corrija olheiras e pequenas manchas com um corretivo.

4. Finalize com uma leve camada de pó translúcido, mas tome cuidado para evitar o efeito “panda invertido”

5. O make de verão é iluminado e tem um brilho saudável. Por isso, não se esqueça do iluminador em tom de bronze para “aquecer” a pele.

Henrique Martins aposta na pele bronze e iluminada

Foto: Divulgação 6. Um blush rosado em creme é a chave para um rubor natural nas maçãs.

7. O bronze das têmporas também sobe às pálpebras; uma dica é usar o iluminador como sombra.

8. Corrija as sobrancelhas com o auxílio de sombra em pó e pincel chanfrado, e arremate o make dos olhos com cílios postiços poderosos.

Olho nada + boca tudo: make de sucesso

Foto: Divulgação

9. O toque final do make fica por conta do batom bem vibrante. “Para acertar na aplicação, desenhe o contorno dos lábios com um lápis de boca e aplique o batom com um pincel”, explica Henrique Martins, que aposta em acabamentos bem marcantes. “Gosto dos dois extremos: o batom bem matte, extremamente seco, e o efeito gloss molhado são os meus favoritos”, finaliza o expert.

Quer copiar? Henrique Martins usou os batons Candy Yum-Yum (1), Morange (2) e Ruby Woo (3), todos da M.A.C.