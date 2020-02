Verão 2012: passo a passo do make bronze

Fernando Torquatto escolheu uma modelo ruiva para destacar o dourado, mas o make funciona para todos os tipos de pele!

Foto: Reprodução

Aprenda a maquiagem que dá um ar bronzeado para quem não conseguiu ou não gosta de tomar sol, mas quer parecer “queimadinha de sol”. Ela também valoriza a cor de quem está curtindo cada segundo desse verão. O passo a passo é do maquiador das estrelas Fernando Torquatto, autor de “O Boticário Maquiagem” (Ed. Posigraf). O make pode ser usado por mulheres de todos os tons de pele!

Passo a passo

Foto: Reprodução

1. Com sombra dourada aplicada com uma haste de algodão, crie um ponto de luz no canto interno dos olhos.

2. Coloque cílios postiços e fixe-os com camadas de máscara preta. Arremate com um delineador preto.

Foto: Reprodução

3. Ilumine a área mais alta da pálpebra, rente à sobrancelha. Use sombra de tom bege acetinado.

4. Dê um toque de bronze saudável com blush pêssego (procure uma tonalidade com pigmentos de bronze).

Foto: Reprodução

6. Para um ar “acabei de tomar sol”, bata um pouco de pó bronzeador na área mais alta acima da maçã e esfume em direção às têmporas.

5. Após neutralizar o tom dos lábios com batom nude ou mesmo com corretivo, dê cobertura com brilho labial dourado ou marrom claro.

Dicas do maquiador

· Evite bases de efeito bronze, que dão cobertura muito artificial. Prefira misturar uma base fina com três gotas de iluminador de pigmentos dourados ou, se não tiver esse produto, com sombra dourada. Misture no dorso da mão e espalhe com os dedos por todo o rosto, incluindo pálpebras e contorno do pescoço.

· Invista em produtos mais acetinados e menos metálicos para criar makes leves. Quanto mais branca for sua pele, mais você deve levar essa regra a sério.

· Caso tenha sombras muito metalizadas, dá para usá-las com um procedimento simples: adicione um pouco de pó compacto ultrafino ou sombra bege mate. Essa mistura neutraliza um pouco do brilho exagerado do metalizado.

Para saber mais

Livro: “O Boticário Maquiagem, by Fernando Torquatto”

Editora Posigraf

Preço: R$ 89*

*Preço pesquisado em dezembro/2011