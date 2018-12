Unhas para o Ano-Novo: veja cores e formatos que são tendência

View this post on Instagram

The snow came to Christmas this year ☃️ I wish you all an amazing weekend with your loved ones 💕✨ . . . . . #perfection #perfectday #love #instagood #lovenails #love #nails #nailart #nailitdaily #nailswag #nailsdesign #selfie #fashionblogger #nailstagram #pinknails #purplenails #follow4follow #nailvideos #nailtutorial #followme #followall #like4like #nailvideos #pinknails #nude #nudenails #pink #shape