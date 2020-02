Três receitas eficientes para controlar suor, cabelo oleoso e chulé

Fórmula caseira com água destilada ajuda a controlar o suor excessivo

Foto: Getty Images

Você caprichou na produção, mas mal chegou a metade do dia e as manchas de suor já apareceram embaixo do braço. Esse é apenas um dos problemas que colocam a beleza feminina à prova nos dias mais quentes de verão.

Confira abaixo três receitas fáceis e eficientes para acabar com o suor excessivo, o cabelo oleoso e o temido chulé:

Apague as marcas de suor

Além da desagradável umidade, o suor faz a gente passar vergonha. Livre-se dele usando desodorante antitranspirante.

Receita caseira

Misture e borrife nas axilas 90 ml de água destilada, 1 colher de sopa de álcool de cereais, 15 gotas de óleo de tea tree, 15 gotas de óleo de cipreste, 10 gotas de óleo de lavanda e uma pitada de bicarbonato de sódio.

A sálvia é excelente para eliminar o odor ruim dos pés

Foto: Getty Images

Acabe com o chulé

Os pés patinam no sapato, a umidade traz as primeiras bolhas e, com elas, um chulé de matar. Se o calçado for de plástico, então, sai de perto! Use spray desodorante, mas evite os talcos, que fazem meleca.

Receita caseira

Coloque 1 litro de água morna em uma bacia, acrescente 10 folhas de sálvia e deixe os pés de molho por 10 minutos. Enxágue com água fria e seque bem entre os dedos.

Quem tem cabelo oleoso deve evitar o chapéu ou lenço

Foto: Getty Images

Limpe os fios oleosos

O couro cabeludo também transpira mais nos dias quentes. O resultado é visível: os fios ficam grudados. Para diminuir a oleosidade, use xampu específico para esse tipo de cabelo e evite o uso de lenços, chapéus e bonés.

Receita caseira

No liquidificador, bata uma maçã pequena e o suco de meio limão com meio copo de água mineral. Aplique no cabelo antes de lavar. Deixe agir por 15 minutos, enxágue e lave como de costume.