Traça Nagô: origem, como são feitas e cuidados necessários

A trança nagô é uma técnica de penteado em que o trançado é feito bem próximo ao couro cabeludo – e pode se estender, ou não, pelo comprimento dos fios. De origem africana, ela também é chamada de trança rasteira. Liza Tavares, cabeleireira afro e trancista, explica que a trança pode ser feita com ou sem o auxílio de algum material para criar formatos específicos.

“A trança nagô surgiu desde as primeiras civilizações africanas e carrega as histórias de cada tribo – desde o embelezamento, ritos de guerra até chegar a se tornar um símbolo de resistência pelos quilombolas”, diz Liza. A trancista ainda acrescenta que nagô era o dialeto usado pelo povo Jeje – falantes da língua ioruba.

Daí, o termo foi associado ao estilo de trança séculos depois, por toda história de resistência e força até a abolição da escravatura. “Para quem as usa, é um símbolo de empoderamento”, afirma Liza.

Como é feita a trança nagô?

As tranças nagô são mechas entrelaçadas junto ao couro cabeludo, que podem ser feitas com diversos tipos de materiais, entre eles fibras sintéticas, lã e linha de crochê – a depender da escolha do acabamento e duração do penteado.

Continua após a publicidade

Os cuidados com elas precisam iniciar antes mesmo da trança, com uma higienização bem feita. “Existe a lenda de que não é necessário condicionar os fios antes de realizar a trança, mas o xampu retira propriedades importantes para a haste capilar, principalmente os lipídios, que protegem os fios. Então, higienizar muito bem o couro cabeludo e condiciona-lo é importante para a saúde e elasticidade do cabelo”, explica Josi Helen, estetacosmetologa e tricologista especialista em estética de pessoas negras.

Durante a execução da trança é preciso ter atenção aos cosméticos utilizados. “Precisam ser produtos regulamentos pela Anvisa para garantir a saúde e segurança de quem está fazendo”, alerta Josi.

Cuidados com a trança nagô

Para a manutenção, a tricologista indica sempre utilizar produtos específicos para a trança nagô, como tônicos calmantes – que acalmam o couro cabeludo que reage a tração da trança, por menor que ela seja – e fortalecedores, que ajudam a manter um equilíbrio saudável desse sistema. “Para a higienização das tranças, é essencial também usar produtos direcionados. Ainda temos poucos no mercado, mas eles existem”, diz Josi, que também aconselha não deixar os fios úmidos.

“Lavar o cabelo pela manhã para que ele tenha tempo de secar, é interessante. Se não conseguir, utilize um secador na temperatura morna para tirar toda a umidade dos fios”, indica.

E, por fim, respeitar o tempo do penteado: “não permanecer mais tempo que o indicado pela trancista pois isso pode prejudicar a haste capilar e o próprio couro cabeludo”, finaliza Josi.