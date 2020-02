Tenha unhas incríveis como as de Melina, da novela Passione

Mayana Moura usa um esmalte vermelho lindo para viver a Melina em Passione

Foto: Divulgação

Estilosa. Essa é a palavra que melhor define Melina, da novela Passione. Referência de moda, ela também encantou as telespectadoras com suas unhas impecáveis. Descobrimos o tom exato de um dos esmaltes mais pedidos e mostramos similares baratinhos! O Raven Red seca rápido e tem brilho. Com 14,7 ml. Da Revlon, na Americanas.com. R$ 24,90.

1. Cosmopolitan: já vem com verniz. Com 8 ml. Da Colorama. R$ 2,15

2. Ibiza Cremoso: tem longa duração e secagem rápida. Com 8 ml. Da Betulla. R$ 1,80

3. Volúpia: tem verniz e textura cremosa. Com 8 ml. Da Risqué. R$ 2,50

4. Vinho Quente Fosco: tem cálcio e secagem rápida. Com 8,5 ml. Da Mohda. R$ 1,95

5. Fixe: tem brilho e secagem rápida. Com 7,5 ml. Da Lumi. R$ 2,60

5. Cairo da linha Betty Boop: tem secagem rápida. Com 9 ml. Da Bio Company. R$ 4,90]

*Preços pesquisados em janeiro de 2011