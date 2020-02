Rihanna acerta no make para a pele negra

Rihanna capricha no make do seu rosto

Foto: Reprodução/GLOSS



O desafio de quem tem pele negra é achar uma base exatamente do mesmo tom do rosto. Versões mais claras podem deixá-lo com ar acinzentado. Para não errar, teste o produto na face – e não nos pulsos. Use em seguida pó compacto também do tom da pele.

Com um pincel de cerdas macias, aplique a sombra rosa-claro nas pálpebras superiores e a cereja no côncavo. Nas maçãs do rosto, use blushes que puxem para o vinho, que dão um tom rosa-saúde. Para peles escuras, batom vermelho, uva, berinjela ou pink. Nas mais claras, rosa, laranja ou dourado.



Produtos para recriar o make de Rihanna

Foto: Reprodução/GLOSS



Use o mix de produtos da imagem acima e recrie o visual de Rihanna: (1) corretivo cremoso marrom 2 (R$ 20*), da marca Duda Molinos; (2) sombra vermelho bordô (R$ 10,90*), da Yes! Cosmetics; (3) batom Hydraseduction vinho (R$ 20*), da Avon; (4) MD base líquida brown 36 (R$ 118*), da Contém 1g; e (5) blush mineral Cherry Blossom (R$ 32*), da Mary Kay.

*Preços pesquisados em setembro de 2011