Revista ESTILO dá dicas para organizar seus produtos de beleza

Organize seus produtos de beleza de um modo prático e bonito

Foto: Reprodução/ESTILO

Seus makes ficam todos espalhados pelo banheiro e você tem dificuldade para encontrá-los? A edição de janeiro da revista ESTILO ensina como contornar esse problema de um jeito prático e bonito. Confira algumas dicas para maquiagens e outros produtos de beleza:

Sobre a bancada

Um organizador de maquiagem acomoda os produtos divididos por seções, enquanto libera área sobre a pia – os de acrílico transparente, que deixam tudo à vista, são ótimas opções.

No canto da pia

Pentes, escovas e chapinha cabem em um porta-controle remoto. A tática poupa espaço e mantém os aparelhos na posição certa – de pé -, evitando que fiquem danificados.

Nas paredes

Criar estruturas verticais, junto à parede, é uma solução quando as medidas são pequenas. Uma boa alternativa é ordenar os itens dividindo as prateleiras por função.

Sempre à mão

Um gancho de parede pode ser utilizado para manter o secador pendurado ao lado da pia. Mas cuidado: pendurá-lo só vale para modelos leves – evite os pesados para não estragar o fio.

O sapato tipo “slipper” é o calçado da vez

Foto: Reprodução/ESTILO

O sapato do momento



A tendência “boyish”- inspirada no guarda-roupa masculino – continua para o verão 2012. Se o sapato da temporada anterior foi o tipo oxford, o calçado confortável do momento é o “slipper”.

Criado na Inglaterra do século 18 pelo príncipe Albert, marido da rainha Vitória, o calçado que mistura chinelo e sapato ganha estampas femininas, como as de animal print, e pode ser

combinado tanto com vestidos leves quanto com shorts de alfaiataria.

Camisetas se encaixam tanto em looks informais quanto sofisticados

Foto: Reprodução/ESTILO

Camiseta renovada



Na ESTILO de janeiro, você descobre que a antes básica camiseta de malha ganha sofisticação com tecidos nobres como a seda. Para o trabalho, combine-a com terninho de alfaiataria; para situações mais informais, vale abusar da camiseta com saia longa. Um ótimo truque é valorizar o decote redondo da camiseta com maxicolares. O acessório levanta qualquer visual!

Tire dúvidas de moda na seção Soluções de Estilo

Foto: Reprodução/ESTILO





Soluções de estilo



Outro destaque da revista são as Soluções de Estilo, dicas que põem fim aos principais dilemas fashion das leitoras. Nessa seção, você descobre que a bolsa da vez é a retangular média de alças curtas e tom neutro, por exemplo.