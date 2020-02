Prepare a pele para o verão

Agora é uma boa hora de preparar a pele para um bronze duradouro

Uniformize a pele

Para evitar que uma parte do rosto fique mais escura que a outra no verão, e os vincos se intensifiquem, use cosméticos com ácidos glicólico, retinóico ou azelaico. “Mas consulte o seu dermatologista antes para saber qual é a substância mais indicada para o seu tipo de pele”, alerta a Dra. Valéria Marcondes, de São Paulo. Eles devem ser aplicados somente até o início da temporada. Outra maneira de evitar esses problemas é fazer uma esfoliação semanal, com movimentos suaves e circulares. Invista nestas receitas naturais:

Esfoliante renovador

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de hortelã

1 colher (sopa) de aveia

1 colher (sopa) de quinoa

1 colher (sopa) de fubá

Modo de fazer

Misture tudo e massageie suavemente em todo o rosto. Deixe agir por cinco minutos e lave com água.

Diminua o óleo

Mesmo as peles normais a secas sofrem com a oleosidade que aumenta no verão. Controle a gordura, que favorece o aparecimento de cravos e espinhas, com esta máscara de cenoura que contrai os poros e ilumina.

Máscara anti-impurezas

Ingredientes

2 cenouras orgânicas

Água mineral o suficiente

1 folha de gelatina incolor



Modo de fazer

Bata a cenoura com um pouco de água no liquidificador. Aqueça (não ferva) 1/2 xícara (café) do suco e dissolva a folha de gelatina. Misture bem e, com a ponta dos dedos, aplique em todo o rosto com movimentos ascendentes. Depois de 10 minutos lave com água corrente e aplique seu hidratante.

Aumente a proteção

Antes e durante a estação do sol, mantenha o ritual de lavagem, tonificação, hidratação e proteção solar. “É a única maneira de proteger o rosto dos danos provocados pelos raios UV. No calor, prefira os produtos em loção ou gel, que são mais leves, e invista em um FPS 30, no mínimo”, aconselha a dermatologista Valéria Marcondes.