Novos cremes para os olhos são destaque na revista LOLA

Evite usar excesso de corretivo com os novos cremes para os olhos que chegam ao mercado nacional, e que são destaque na edição de agosto da revista LOLA.

Duas novidades chegam no formato roll-on – muito prático de aplicar. A primeira é o creme Antiolheiras Revitalift Roll-On Olhos, da L’Oréal (R$ 49,90*). A fórmula aplicada diretamente na pele por meio da bolinha metálica massageia, ajuda no processo de drenagem e atenua as olheiras. A fórmula é enriquecida com cafeína.

Outro lançamento é Roll-On Para os Olhos, da L’Occitane (R$ 99*). Com extrato de óleo essencial de angélica, a aplicação roll-on proporciona um efeito gelado que suaviza bolsas, olheiras e o inchaço.

Deborah Secco é destaque da LOLA de agosto de 2011

Deborah Secco é a capa da edição de agosto de 2011 da revista LOLA, e ganha reportagem assinada pelo cineasta Jorge Furtado. Ele dirigiu a estrela no longa “Bruna Surfistinha”.

Furtado destaca em seu perfil a beleza de Deborah. “Que tal beleza sirva de embalagem para uma grande atriz é fato raro. Deborah sofre, às vezes, o preconceito da beleza (‘Se ela é tão bonita, não pode ser tão boa atriz’). Pois acreditem, ela é uma das melhores atrizes de sua geração”, decreta.

