Nécessaire inteligente: conheça os makes que tratam

Já faz um tempinho que a indústria cosmética desenvolve produtos com dupla função – com a maquiagem a história não é diferente. Sorte nossa: afinal, quem é que não quer exibir um look incrível e ainda deixar a pele mais firme, lisa e sequinha? Além de vitamina C, elastinol e zinco (só para citar alguns ativos que marcam presença nesse tipo de make), muitos itens também carregam protetor solar, que ajuda a prevenir o envelhecimento. “Indico o FPS 30, no mínimo, para criar uma barreira física contra os raios UVA e UVB e reforçar a ação do protetor facial”, comenta a dermatologista Thais Pepe (SP). No entanto, segundo a médica, a maquiagem inteligente tem contraindicações. “Mulheres com pele sensível ou muito ressecada não devem apostar nos produtos multifuncionais, assim como as que estão tratando acne e manchas, pois não vão surtir nenhum efeito.”

Para acertar na compra, a dica é ficar de olho na embalagem – confira se ela menciona os ativos pró-juventude. Com relação à textura, escolha a que melhor se adapta à sua pele – se ela é oleosa, a base líquida, por exemplo, é uma boa opção; se é seca, aposte na compacta. O uso contínuo não traz problemas, desde que não provoque alergias. Importante: o make que cuida da pele não substitui o tratamento antienvelhecimento convencional, só o potencializa. Saiba em quais produtos vale a pena investir.

Pele

Opte por uma base com elastinol, vitamina C e protetor solar. Se quiser, aplique só o BB cream, que hidrata, reduz o brilho e protege dos raios UV, entre outros benefícios. Finalize com blush e um pó facial que equilibre a oleosidade (procure por zinco e magnésio).

1. BB Cream 5 em 1, L’oréal Paris, R$ 29,90*

2. Mineral Veil FPS 25 Pó Finalizador Original, bareMinerals, R$ 99*

3. Base Fluida FPS 15, Natura, R$ 41,90*

Olhos

Dê preferência a uma máscara para cílios com queratina, extratos marinhos e proteínas da soja que, além de aumentar o volume, hidrata, dá brilho e fortalece os pelinhos.

1. Mister Lash Booster, Givenchy, R$ 130*

2. Hipnose Precious Cells, Lancôme, R$ 135*

3. The Falsies Volum’Express, Maybelline, R$ 36*

Boca

Batom e gloss devem combinar ativos hidratantes, retinol e colágeno para hidratar os lábios e prevenir o aparecimento de linhas verticais. Muitos batons já possuem vitamina E e filtro solar na composição. Ceramidas, manteiga de karité, aloe vera, ácido hialurônico, ceras e óleos vegetais também são boas pedidas.

1. Batom Beijo Total FPS 15, Avon, R$ 15*

2. Make B. Anti-Aging Brilho Labial, O Boticário, R$ 42*

*Preços pesquisados em maio/2013