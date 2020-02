Nails Fashion Week traz as novas tendências de esmalte

Em um telão, unhas devidamente pintadas eram trasmitidas “caminhando” sobre passarelas

Foto: Divulgação

Nesta quarta (8), começou em São Paulo a primeira edição do Nails Fashion Week. Idealizado pelas empresárias Luciana Medeiros e Adrianne Elias, o evento, que promete ser anual, foi inspirado no vídeo “Querido Esmalte Fashion Day” criado pela blogueira Juliana Lima, do “Querido Esmalte“.

“Fizemos também uma pesquisa de mercado e notamos um grande crescimento do setor, o que nos estimulou a colocar em prática o projeto dos desfiles”, conta Luciana. Bastaram então cinco meses para que a ideia saísse do papel e se concretizasse.

“Fomos procuradas por muitas marcas e as participantes dessa edição foram as que conseguiram viabilizar o seu próprio desfile nesse curto período de tempo”, explica a empresária. Sally Hansen, Colorama, Avon, Alessandro e Givenchy se dividiram para apresentar, em dois dias, novas linhas de esmalte e relançar outras que prometem fazer a cabeça das antenadas na próxima estação.

Para a blogueira Juliana, o esmalte é considerado hoje um acessório. “Você pode usar o mesmo vestidinho preto todos os dias e trocar somente a cor das unhas, que o look se renova”, conta. No inverno, ela acredita que os metalizados e o coral estão em alta. Cintilantes e foscos caíram! Para o verão, as cores vivas são as grandes apostas. “Verde e azul se consolidaram como os tons da estação e o vermelho tomate e rosa devem continuar em alta”, completa.

Com tantas novidades, fica até difícil decidir qual passar. Mas Renata Leite, Gerente de Marketing da Colorama, acredita que é o humor da mulher que a influencia na hora da escolha da cor. E é justamente esse “humor”, de maneira generalizada, que também influencia as marcas na hora da criação das novas linhas . “Na época da crise econômica, por exemplo, as cores fortes predominaram porque levavam uma certa alegria para as mulheres. Atualmente, como o cenário econômico melhorou, o nude acabou chegando com força”, explica.

E como a mudança é constante, ela carrega consigo a seguinte máxima: “o segredo da liberdade é a acetona”. Assim, a mulher moderna segue se comunicando também através das unhas.

Convidados especiais

Arlindo Grund e Mariana Weickert

Foto: AgNews

Arlindo Grund

O consultor de moda e apresentador do programa “Esquadrão da Moda”, do SBT, foi escolhido para receber os convidados do evento e comentar as principais tendências da área. Segundo ele, o esmalte não deve combinar perfeitamente com a cor da roupa, mas tem que conversar com a cartela de cores do look. Afinal, “ele não é mais um simples detalhe”, declara.

Para Arlindo, também não há cores específicas de verão e inverno. “Na hora da escolha do tom o que vale é ter bom-senso e adequá-lo à ocasião.” Em ambientes mais formais, por exemplo, cores alegres demais podem não cair muito bem.

Mariana Weickert

A modelo e apresentadora do GNT apadrinhou o evento e, em passagem pelo local, disse gostar de esmalte por ele ser “um acessório fortíssimo e bastante acessível”. “E o mais legal: dá para variar em casa”, diz. Para a ocasião, Mari investiu no vermelho da coleção “7 Vermelhos Capitais”, da Risqué.

Paulo Martinez e Julia Petit

Foto: Agência Fotosite e AgNews

Paulo Martinez

O stylist e editor de moda acredita que “hoje, a unha é super importante quando o assunto é moda, mas ela não precisa combinar com a roupa, assim como a bolsa não precisa mais ser da mesma cor do sapato e do cinto. Entretanto, é preciso criar um descombinado consciente”.

Julia Petit

A blogueira e também apresentadora do GNT, diz ser colecionadora de esmalte. “Devo ter uns 100 vidrinhos, entre nacionais e importados. Compro sempre em farmácias e supermercados.” Para Julia, o que o esmalte tem de legal é a variedade de cores. Entre os seus favoritos estão os escuros e metálicos, que ela usa em qualquer época. Segundo ela, “existem novos lançamentos, mas não uma tendência de esmalte”.

O que encanta a ruiva é o fato dele ser hoje o acessório de moda e beleza mais democrático que existe, por conta do fácil acesso. Além de ser divertido! “Eu sou do tempo em que não existia esmalte colorido, então a gente misturava tinta de canetinha nos branquinhos para dar uma cor”, revela. Agora, ela costuma fazer as unhas toda a semana e, durante temporadas de moda, chega a trocar de cor do esmalte todos os dias. Para o Nails Fashion Week, ela escolheu o “Conhaque”, da Colorama.

Marco Antonio de Biaggi e Ticiane Pinheiro

Foto: Agência Fotosite e AgNews

Marco Antonio de Biaggi

O cabeleireiro das celebridades também marcou presença na primeira semana de desfiles de esmaltes do mundo e se mostrou bastante antenado quando o assunto é cor de unha. Afinal, de acordo com Marco Antonio, “se um dia o item de maior desejo da mulher foi o batom, hoje ele é o esmalte, que já tem o status de uma bolsa de grife”.

E é justamente a cor das unhas que costuma ajudar o hair stylist a definir uma mulher: “O vermelho é das que têm approach. No inverno, elas têm usado os mais fechados. Já os clarinhos são das mais clássicas. As modernas, preferem os pretos e pratas.”

Além disso, ele carrega consigo uma dica de entendido: “Digo sempre que se a mulher quer parecer sexy, deve usar vermelho nos pés.” E para o verão, Marcos aposta nas cores de fundo alaranjado.

Ticiane Pinheiro

Ao lado de Marco Antonio, a modelo também foi conferir as novidades. Segundo ela, “o esmalte compõe a roupa que está usando e está sempre relacionado ao estado de espírito”. Por isso, ela varia do braquinho ao vermelho e costuma fazer as unhas toda semana. Faz sempre a mão e também o pé, cujas unhas costumava pintar de clarinho, mas agora tem ousado e usado os tons escuros também. “Gosto muito de passar rosa na mão e vermelho no pé!”

E como a troca é semanal, ela lança mão da parafina para hidratar as cutículas toda vez que vai ao salão. Para o evento, Ticiane usou nas mãos o “Babado Forte”, da Avon.

Confira agora as novidades desfiladas: