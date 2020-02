Monange Dream Fashion Tour: dicas de beleza das tops

Ana Beatriz Barros, Rogério Flausino e Izabel Goulart

Foto: AGNEWS

Neste sábado (8), foi a vez de São Paulo receber mais uma etapa do Monange Dream Fashion Tour. Cheio de glamour, o evento contou com o desfile de grandes tops brasileiras, além da apresentadora Xuxa, que embaladas ao som da banda Jota Quest esbanjaram muito charme e simpatia na passarela.

Para o evento, as modelos desfilaram lingeries e vestidos de festa assinados pelo estilista Carlos Miele. Entre a correria de maquiagem, cabelo e provas de roupa, elas aproveitaram então para revelar alguns de seus segredos de beleza.

Fernanda Tavares e seu truque para uma pele jovem

Fernanda Tavares

Foto: AGNEWS

Fernanda Tavares, casada com o ator Murilo Rosa, diz ter muito medo de sol: “sempre uso protetor solar fator 30 em todo o corpo, não só no rosto, pois ajuda bastante a retardar o envelhecimento”. Apesar de brincar com a ausência do bronzeado, ela conta que seu truque fica por conta da maquiagem: “para disfarçar a pele branca, eu costumo usar pó na cor terracota, que completo com muito rímel e curvex. Não vivo sem”.

Já em relação aos cabelos, ela confessa não ter muita paciência para fazer hidratação ou esperar muito no banho para que os cremes façam efeito. A solução da morena é evitar usar secador e chapinha no dia a dia, investir em xampus e condicionadores que reparam os fios e dormir com cremes de hidratação noturna, duas vezes na semana, pois não exigem muita espera.

Cílios poderosos e vitamina para o cabelo

Renata Kuerten e Bruna Tenório

Foto: AGNEWS

Renata Kuerten e Bruna Tenório dividem a mesma opinião: retirar a maquiagem antes de dormir é essencial. A Renata diz ainda que beber bastante água é importantíssimo para a beleza. Para completar, as duas se declaram fãs de rímel – Bruna usa os da marca Yves Saint Laurent – e adoram makes com olhos vibrantes.

Como sempre mudam o cabelo, mantê-lo impecável não é uma tarefa muito fácil, mas a Bruna tem um ótimo truque: “tomo uma vitamina para cabelo chamada Viviscal, que é feita à base de óleo natural de peixe e ajuda os fios a crescerem mais rápido e a ficarem mais fortes”.

Isabeli e sua beleza rock

Isabeli Fontana e Izabel Goulart

Foto: AGNEWS

Já Isabeli Fontana acredita que a beleza real vem mesmo do estado emocional de cada um: “quando se tem bem-estar e amor, tudo flui. Precisamos dar valor às coisas boas da vida”.

Adepta do visual mais rock, ela conta que em seu make não pode faltar lápis preto: “gosto dos produtos da Victoria’s Secret e Lancôme, que são cremosos e dá para esfumar”. Para a pele, ela sugere o protetor solar fator 30, da La Roche-Posey.

Os cachos de Izabel Goulart

Enquanto isso, Izabel Goulart, que tem como marca registrada os seus lindos cachos, falou sobre seus cuidados especiais com as madeixas: “faço hidratação à base de queratina e troco sempre de xampu para os fios não se acostumarem e ganharem força”.

Os segredos de uma pele de estrela

Raica Oliveira

Foto: AGNEWS

Esbanjando carisma, Raica também deu algumas dicas: “não dispenso um bom corretivo para as olheiras, como o de bastão, da marca Clarins. Pratico exercícios todos os dias, me alimento bem, faço esfoliação no corpo e não vivo sem cremes dos pés à cabeça”.

A beldade aproveitou ainda para apresentar o seu dermatologista, Dr. Fábio Rebucci, que a acompanhava no evento e revelou os principais segredos de uma pele de estrela: “não usar sabonetes com alto poder adstringente, que retiram toda a oleosidade; investir em hidratante com filtro solar e sem óleo, pela manhã; e, no make, optar por pós matificantes com filtro solar até 15 para retirar o brilho da pele ao longo do dia”.