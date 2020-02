Maquiagem e cabelo para ficar linda 24 horas

Para arrasar no bocão

Foto: Eduardo Svezia 1. Lustre Lipstick Radicchio, M.A.C, R$ 69

2. High Performance Lipstick 497, Artdeco, R$ 66

3. Batom T04, Adcos Cosméticos, R$ 39 Beijo cor-de-rosa A cor superfeminina – que já é sucesso desde o verão – continua em alta neste inverno. “Todas as nuances estão liberadas, mas as que vão pegar mesmo são as clarinhas e as puxadas para o pink”, orienta a maquiadora Vanessa Rozan, do Liceu de Maquiagem, em São Paulo. Mulheres de pele branca ficam bem de rosa-bebê e as morenas devem apostar no tom forte para valorizar mais os lábios.

Maquiagem 24 horas

Isabeli Fontana e Isis Valverde

Foto: Olivier Claisse/ Fotosite e Thiago Bernardes

Dia (Isabeli Fontana)

Make : Com um batom rosa você não precisa de muita maquiagem para garantir uma beleza delicada nos dias de inverno. Complemente apenas com uma pincelada de blush pêssego nas maçãs e rímel preto nos cílios. Se fizer questão de sombra nos olhos, opte por um tom claro.

Cabelo : Este preso displicente fica bem bonito quando ganha volume na frente. Antes de fazer

o coque, use um pouco de spray de volume na raiz e penteie os fios apenas superficialmente.

Noite (Isis Valverde)

Make : Combine a boca rosa com olho escuro. “Esfume sombra preta nas pálpebras, passe delineador rente aos cílios superiores e lápis no contorno interno dos olhos, ambos na cor preta”, ensina Vanessa. Marque as maçãs com blush pêssego, mas sem carregar demais (o destaque aqui é a boca!). Se quiser, use pó iluminador logo abaixo da sobrancelha para acentuar o arco e levantar o olhar.

Cabelo : Para conseguir o ondulado leve da atriz Isis Valverde, passe nos fios ainda úmidos uma bola de musse e seque lentamente, com difusor, em velocidade baixa.



Kit para make dia

Foto: Eduardo Svezia

1. Oyster Repair Treatment Leave-in, Mediterrani, R$ 35

2. Batom Elas, Jequiti, R$ 7,50

3. Lápis Eye Contour, C.Kamura, R$ 24,60

4. Natura Faces Sombra em Creme Ouro Branco, Natura, R$ 15,80

5. Sombra em Pó Expressa Preta Luzes, Racco, R$ 33,90

6. Blush Raspberrey, Tracta, R$ 34

7. Delineador Intense, O Boticário, R$ 14,90

8. Miss Pleez Mousse, Aspa Cosméticos, R$ 14

9. Máscara Alongadora à Prova D’Água Color Trend, Avon, R$ 15

Kit para make noite

Foto: Eduardo Svezia

1. Delineador para olhos retrátil preto, Vult, R$ 7,15

2. Sombra em pó iluminadora Elas, Jequiti, R$ 9,90

3. Reparador de pontas, Belofio, R$ 17,29

4. Sombra preta, Veridica It, R$ 5

5. Blush rosado 01, Archy, R$ 6

6. Batom rosa mania Faces.Zip, Natura, R$ 9,20

7. Máscara para cílios extravolume preta Luzes, Racco, R$ 26,50



*Preços pesquisados em maio de 2010