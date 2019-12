Makes perfeitos para as festas de fim de ano

Confraternização com os amigos: passo a passo para um olhar inspirador

1. Se a ideia é garantir aquela pele com alta cobertura e longa duração, invista na Base Mousse FPS 15 UNA, que absorve e controla a oleosidade, além de manter a pele hidratada

2. Nos olhos, se jogue no clássico esfumado, pois mesmo no verão o marcado cai bem. Para isso, arrase com o Lápis Kajal para Olhos UNA Preto.

3. A Máscara para Cílios Sublime UNA confere cílios 20x mais volumosos e arremata o make bem marcado dos olhos.

4. Quer um resultado mais suave? Então deixe o protagonismo para os olhos e aposte no Batom CC Hidratante UNA Nude 2C, que conta com mais de 10 benefícios para seus lábios.

Natal: a noite pede um vermelho marcante

1. Como a festa será longa, vá de Base Matte UNA, perfeita para controlar o brilho da pele ao longo das horas.

2. Para aquele efeito “uau”, aplique algumas camadas da Máscara para Cílios Sublime UNA, que confere até 20x mais volume aos cílios.

3. A cereja no bolo fica por conta do bocão marcado e bem delineado. Primeiro defina o formato dos lábios com o Lápis Lábios UNA Rouge e finalize com o Batom Matte longa duração UNA Rouge 2M. O look vai durar a noite toda!

Ano-novo na praia: alto verão com o frescor do rosa

1. Look monocromático está em alta! Para surfar nessa onda, a dica é misturar os diferentes tons da Palette de sombras 6 tons UNA Rose, aplicando um leve esfumado rosado no côncavo para dar profundidade ao olhar.

2. O delineado gatinho é um truque certeiro para dar aquele up no look. Faça um traço acompanhando o formato dos olhos com o Delineador em Caneta Preto UNA e finalize com várias camadas de máscara para cílios.

3. Para garantir aquele ar de saúde, passe o Blush Intense Me UNA tom Rosê Matte com movimentos de baixo para cima. Depois, dê uma leve pincelada do produto na pontinha do queixo e do nariz.

4. Toque fresh: o Batom CC Hidratante FPS 25 UNA Rosê 4C garante o charme do look total rosa até a hora das sete ondinhas – e para o after party também!