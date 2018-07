Makes para diferentes tipos de pele

Uma tendência que está conquistando espaço nas passarelas é respeitar os diversos tipos de rosto e de pele. Não existe um único make para todas e o ideal é saber evidenciar os traços de cada uma. Confira as dicas da maquiadora Vanessa Rozan, de São Paulo, no editorial de beleza:

Sardas em Evidência

A tez branquinha norteou a escolha da sombra e do batom em tons suaves e levemente alaranjados. “Seguir o tom da pele é o que garante o efeito sutil e certeiro”, diz a maquiadora Vanessa Rozan, de São Paulo. Ela recomenda usar uma base com acabamento ultraleve e corrigir imperfeições pontualmente para não camuflar as manchinhas, que são a marca registrada.

Tom sobre tom

Cada pele tem o seu nude ideal. Deve-se escolher uma cor neutra, que produza pouco contraste, mas não suma na maquiagem – como esta sombra marrom de fundo berinjela. Aproveitando a coloração natural da boca, Vanessa abriu mão do batom. “Apliquei somente um hidratante labial, que realça o pigmento.”

Bronze Perfeito

É possível colorir as maçãs com blush terracota sem ficar artificial. O segredo é suavizar a pigmentação com um tom mais claro ou esfumando bem com pincel grosso e macio logo após a aplicação.

Linha reta

Não tem por que disfarçar traços evidentes (e mais geométricos) do rosto. Pelo contrário, são detalhes que colaboram para um contorno bem definido, o que é supercharmoso. Use um iluminador discreto (do mesmo tom da pele) exatamente nesses pontos mais saltados, como maçãs, queixo e abaixo das sobrancelhas.

Base Aliada

Algumas mulheres negras têm uma particularidade valiosa. O centro do rosto pode chegar a ser um ou dois tons mais claros que o contorno. “Isso proporciona uma iluminação original, que não deve ser escondida.” Use base líquida, de acabamento leve, em duas nuances, uma para cada área.

