Cabelos com luzes iluminam os penteados de festa

Foto: Divulgação

1. Diva

Tempo

30 minutos

Penteado

Adote o brushing rápido, apenas para terminar de secar os fios e prepará-los para os bobes de velcro. Enrole alguns de tamanho médio nas pontas e dois grandes no topo da cabeça, tudo depois de ter aplicado um bom fluido para escova. Solte os bobes apenas quando terminar de fazer a maquiagem e com um pouco de pomada, prenda este rabo de cavalo lateral, escondendo o elástico com uma mecha fina. Amasse o rabo para encorpar.

Make

O olho esfumado preto você consegue com lápis e sombra. Faça um traço grosso de lápis na pálpebra e um fino abaixo do olho. Aplique a sombra na pálpebra móvel, esfumando com um pincel apropriado. Dê o acabamento com rímel. Nos lábios, batom rosa e no topo das maçãs do rosto, blush marrom.

2. Meigo

Tempo

20 minutos

Penteado

Após aplicar o mousse, seque e escove os fios. Modele as pontas com babyliss grosso na horizontal e solte as ondas com os dedos. Borrife spray de brilho em todo o cabelo e prenda a franja com grampos. Fica angelical.

Make

A pele impecavelmente corrigida deve receber blush e batom cor de rosa. Para fazer o contraponto, não se esqueça de contornar os olhos com lápis preto e realçar os cílios com máscara da mesma cor. Você pode esfumar o traço superior, substituindo a sombra.