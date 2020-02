London Fashion Week Inverno 2014: make natural domina a beleza dos desfiles

Desfile Burberry, no London Fashion Week

Foto: Getty Images

O verão 2013 já havia adiantado a tendência do make natural, que deve se estender ao inverno e dominar as produções dos dias frios. Quem anuncia é a Semana de Moda de Londres Inverno 2014. Mulheres produzidas sem parecer maquiadas: é a hora e a vez da beleza real. Com uma pele bem corrigida, zona T iluminada e traços sutilmente valorizados será possível arrasar na próxima estação.

O desfile da Burberry (foto acima) retrata a tendência com perfeição. A pele corrigida com aspecto natural é a base de tudo. O iluminador irradia luz na testa, arco do nariz e queixo. Nos olhos, vale um lápis kajal esfumado na raiz dos cílios com muita sutileza. As sobrancelhas são acertadas para valorizar a expressão. Por fim, lábios nude cobertos com o batom “Trench Kiss”, da nova coleção de make da Burberry.

Pele de BB

Desfile Temperley London, no London Fashion Week

Foto: Getty Images

A Temperley London seguiu a mesma linha. A maquiadora Val Garland lançou mão do BB Cream para uma pele perfeita e provou que o produto cobre muito bem as imperfeições e deve continuar a fazer parte do nécessaire da mulherada. O iluminador – claro! – também apareceu, mas, nesse caso, foi aplicado apenas nas têmporas. Nos olhos, um traço fininho de delineador rente aos cílios superiores valorizou o formato. Sobrancelhas corrigidas e batom clarinho da linha Rouge Caresse, da L’Oréal, na cor “Bedroom Beige” finalizaram o look com perfeição.

Olhos valorizados

Desfiles Issa London e Mary Katrantzou, no London Fashion Week

Foto: Getty Images

Nem mesmo os makes naturais estão livres dos truques. Para quem não dispensa um olho marcado vale lançar mão de uma sombra cinza, como desfilou a grife Issa London, ou de um lápis branco na linha d’água para abrir o olhar, como sugere Val Garland na beleza da Mary Katrantzou.

Ponto de luz

Desfiles Erdem e Paul Smith, no London Fashion Week

Foto: Getty Images

Já que a temporada é sombria, que tal apostar em pontos de luz? A grife Erdem sugere uma sombra azul metalizada no canto interno dos olhos, enquanto a Paul Smith abre espaço para lábios magenta ultrafemininos. A dica é investir nos lápis labiais que cria o efeito mate que a estação pede.