Loção tônica elimina a acidez e deixa a pele ainda mais limpa

Loção tônica deve ser usada diariamente

Foto: Getty Images

Para deixar a pele limpa e com um aspecto saudável, não basta apenas limpá-la diariamente. O uso de loção tônica é fundamental, depois do demaquilante e da higienização com sabonetes, segundo a cosmetóloga Karolne Pellacani, da Adcos.

“Após o uso dos produtos higienizantes, a pele fica levemente ácida e precisamos reequilibrar o seu pH, função desempenha pelas loções tônicas, que também ajudam a remover resíduos dos itens usados na higienização”, resume a especialista.

Confira abaixo as dicas de Karoline para ficar com uma pele mais bonita:

Quais são os passos fundamentais para uma limpeza adequada da pele feita em casa?

Pela manhã, é necessário higienizar a pele, a fim de remover a oleosidade e sujeiras. À noite, é preciso demaquilar o rosto, limpando-o profundamente e retirando resíduos de maquiagem e dos produtos aplicados durante o dia. A tonificação deve ser realizada nos dois horários, para regular o pH da pele (grau de acidez) e complementar a higiene. Além disso, é essencial hidratar, usar fotoproteção diariamente e esfoliar a pele, para remover as células mortas e afiná-la, pelo menos, duas vezes por semana.

A pessoa que utiliza demaquilante precisa usar o tônico para limpar o rosto?

A etapa da tonificação não anula a necessidade do demaquilante, pois este último contém ingredientes específicos que agem na solubilização dos ingredientes da maquiagem. A loção tônica restaura o equilíbrio do pH e remove possíveis resíduos de maquiagem e de outros produtos higienizantes.

Quando a pessoa sabe que está usando um tônico inadequado para sua pele?

O uso de produtos mal indicados para o tipo de pele leva a um desequilíbrio, principalmente no que diz respeito à hidratação e à obstrução de poros. Por exemplo, o uso de uma loção tônica adstringente em peles sensíveis pode levar a um ressecamento e agravamento dos sinais de sensibilidade. É importante atentar para a escolha dos outros produtos como sabonete, hidratante e filtro solar.

No caso da pele acneica, podemos dizer que o tônico adstringente previne o aparecimento de cravos e espinhas?

Sim, o uso do tônico adstringente ajuda na prevenção do aparecimento de cravos e espinhas, pois favorece a perfeita limpeza dos poros, evitando a sua obstrução, além de ajudar na redução do seu tamanho.

Por que o álcool está presente na composição de um tônico?

O álcool é um ótimo solvente para várias substâncias, mas essa é só uma de suas aplicações. Por muito tempo, esse ingrediente foi utilizado nas loções tônicas devido à sua ação refrescante sobre a pele. Além disso, confere ação anti-séptica (que inibe a proliferação de microorganismos) e delipidante (que retira a oleosidade da pele). No entanto, os excessos levam ao ressecamento, até mesmo para peles oleosas, pois estas reagem produzindo ainda mais sebo. Os tônicos mais modernos utilizam uma baixa concentração deste ingrediente ou não o utilizam na formulação.