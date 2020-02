Lady Gaga registra nome para o seu primeiro perfume

Lady Gaga faz show em Los Angeles, no dia 2 de outubro de 2010

Foto: Getty Images

Atenção fãs de Lady Gaga! O perfume que a estrela pretende lançar no mercado de cosméticos pode já ter um nome. A empresa por trás do produto, a Coty, teria entrado com pedido de registro da marca “Monster” nos EUA, segundo o site especializado em notícias de celebridades TMZ.com. Esse é o nome de uma das suas músicas de maior sucesso, do disco “The Fame Monster”.

Apesar da expectativa, a fragrância ainda deve demorar a chegar às prateleiras – leia mais: Lady Gaga terá perfume próprio até 2012.