Isis Valverde revela segredos de beleza

Isis Valverde está no ar em Ti-ti-ti

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Alimentação

“Parei de comer produtos industrializados e com corantes. Também cortei refrigerantes e açúcar. Evito pão, bolo e biscoito, que levam farinha branca.”

“Ao escolher uma proteína, sempre dou preferência para o peixe, porque tem ômega 3, ótimo para a memória.”

“Eu me alimento de três em três horas, então, nesses lanchinhos, costumo comer castanhas ou banana passa. Também faço umas misturas do tipo tâmaras com requeijão, ou queijo com mel.”

Cardápio de um dia

Café da manhã

1 copo de shake de linhaça

Almoço

2 colheres (sopa) de arroz integral, ou uma batata, ou um purê de mandioca 3 tipos de legumes

Salada verde sem restrições

1 porção de proteína, que pode ser peixe grelhado, queijo de cabra ou clara de ovo, por exemplo

Jantar

Salada verde com uma pequena porção de proteína

Malhação

“Às segundas, quartas e sextas, faço 30 minutos de transport (exercícios em equipamentos, no qual se reproduz a caminhada rápida com subidas e decidas), 25 minutos de abdominais, alternando os movimentos a cada 20 repetições com carga de 4 quilos em cada braço, e 20 minutos de exercícios para glúteos e pernas. Às terças e quintas, repito transport e acrescento o wave (simulador de esqui) e a aula de jump (minitrampolim) o que totaliza 1 hora.”

Pele

“Lavo o rosto toda manhã com sabonete líquido para pele oleosa e, claro, uso sempre protetor solar. Na região dos olhos, sempre passo um hidratante. Na hora de dormir, espalho um creme para pele com pouquinho ácido, só para evitar as espinhas.”

Cabelo

“Não fico sem fazer hidratação. Faço de 15 em 15 dias.”

Silicone

“Não colocaria. Estou feliz com meu peitinho e tenho certeza de que meu namorado gosta de mim de qualquer jeito.”

Truques

“Costumo fazer uma vez por mês uma misturinha de mel com açúcar para esfoliar os lábios. Eles ficam macios e aparecem mais, depois, com a maquiagem. Outra dica é esquentar uma gota de azeite nos dedos e massagear os cílios para tirar os restinhos de rímel que não desgrudam.”