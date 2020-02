Sofisticado

Longos e volumosos “seguram” muito bem os penteados estruturados.

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Tempo

15 minutos

Penteado

Para deixar os fios sob controle neste preso puxado para trás (use grampos escondidos bem próximos à nuca), use spray fixador em todo o penteado. É importante executá-lo no cabelo completamente seco. Se precisar da ajuda de uma pomada para manter a franja no lugar, lambuze os dedos e passe o produto em todo o comprimento, com a cabeça virada para trás.

Make

Após a base e o corretivo, espalhe bem um pouco de pó bronzant. Marque o côncavo com sombra marrom e contorne delicadamente os olhos com lápis preto. Cílios realçados com bastante máscara preta abrem o olhar. Espalhe blush rosado no topo da maçã do rosto e finalize com gloss cor de rosa nos lábios.

Clássico

Sombra marrom definindo o olhar deixa o look bem sofisticado

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Tempo

20 minutos

Penteado

Use creme para pentear antes de secar todo o cabelo com o secador, dividido no meio com capricho, afinal a risca é o elemento contemporâneo. Prenda todo o cabelo em um coque baixo e dê textura à parte da frente com um pouquinho de pomada e deixe os fios menos certinhos.

Make

As sobrancelhas marcantes, definidas com sombra marrom deixam o visual impactante. Contorne os olhos com lápis preto, esfumando os cantos internos com sombra grafite. Repita a aplicação da máscara para cílios diversas vezes. Espalhe o blush terra em toda a bochecha e aplique batom rosa escuro com os dedos mesmo.

Sedutor

Batom vermelho é tendência no make

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Tempo

30 minutos



Penteado

É preciso ter destreza com a escova redonda e o secador! Aplique um leave-in termoativado em todo o comprimento, seque e faça a escova depois de dividir o cabelo em quatro partes, o que facilita o processo de estica e seca. Não se esqueça de espalhar um serum sobre os fios, para eliminar os arrepiados e acender o brilho.

Make

Corrija e uniformize perfeitamente a pele com base fluida e corretivo idênticos ao seu tom de pele. Realce os olhos com sombra clara, traço fino de lápis e muitas camadas de máscara para cílios. O batom vermelho aberto mate é tendência! Aposte também no coral e alaranjados.

Dicas de produtos

Foto: Divulgação

1. Shine Wax Cera Modeladora, Mediterrani, R$ 40*

2. Leave-in Escova Creme Pré-secador, Dove, R$ 8*

3. Batom de Tratamento Umectante Real Orange, Jafra Cosméticos, R$ 32*

4. Lapiseira Retrátil Para Olhos, Archy, R$ 7*

5. Sombra Expert Wear, Maybelline NY, R$ 15*

6. Vult Soleil Pó Compacto Bronzeador, Vult, R$ 12,50*

*Preços pesquisados em novembro de 2010