Inspire-se nos makes do Oscar

Batom rosa

Sandra Bullock, Vera Farmiga e Maggie Gyllenhaal

Sandra Bullock foi a grande vencedora da noite (com a estatueta de melhor atriz), mas o destaque da noite no make das famosas foi mesmo o batom rosa. Enquanto a protagonista de “Um Sonho Possível” e Vera Farmiga optaram por tons mais fechados, Maggie Gyllenhall preferiu um pink cremoso.

. Sandra Bullock com batom Rouge Coco na cor Paris, Chanel

. Vera Farmiga com batom Ceramide Plump Perfect Lipstick na cor Tulip, Elisabeth Arden

. Maggie Gyllenhall com batom NARS na cor Schiaps

Batom vermelho

Cameron Diaz e Charlize Theron

O batom vermelho também marcou presença no evento com o make de Cameron Diaz e Charlize Theron. As loiríssimas apostaram em uma pele mais básica e olhos com sombra em tons terrosos ou apenas com rímel para dar destaque à cor viva na boca.

. Cameron Diaz com Lip Definer na cor Rouge + Batom Rouge Coco na cor Gabrielle, Chanel

. Charlize Theron com batom Rouge Dior na cor Celebrity Red

Maquiagem nude

Kristen Stewart, Diane Kruger e Elisabeth Banks

E quem pensava que o nude estava com os dias contados, está muito enganado. A maquiagem natural, que privilegia os tons cor de pele, apareceu em algumas beldades como Kristen Stewart e Elisabeth Banks, com olhos mais marcados de preto, além de Diane Kruger, que arrasou com o make nude total.

Olhar marcante

Miley Cyrus, Demi Moore e Sarah Jessica Parker

A tendência de cílios postiços ou com bastante máscara foi usada por famosas teens, como Miley Cyrus, ou divas de renome, como Demi Moore e Sarah Jessica Parker. Todas seguiram a regra da compensação: olhos tudo, boca apenas um gloss ou um batom bem clarinho.

. Demi Moore delineou os olhos com o lápis Le Crayon Khôl cor Gris Noir e abusou da máscaras Hypnôse Drama cor Excessive Black nos cílios de cima e Ôscillation Mascara cor Black nos de baixo.

Maquiagem básica

Rachel McAdams, Zoe Saldaba e Kate Winslet

Lindas por natureza, as hollywoodianas Rachel McAdams, Zoe Saldana e Kate Winslet apostaram em um make sofisticado e natural. Olhos com muito rímel e boca com tons bem clarinhos, puxados para o rosa ou para o laranja.

. Rachel McAdams linda com as sombras Fluid Iridescent cor Fountain e Spices do estojo Quadra. Na boca, batom Rouge Coco na cor Rose Comete. Tudo da Chanel.

. Zoe Saldana usou o duo de sombras na cor Brousse + Delineador Nuits Blanches Eyeliner Stylo. Na boca, Batom Love Devotion + Gloss Ophelia. Tudo da NARS.

. Kate Winslet muito fina com o batom L’Absolu Rouge na cor Rich Cashmere + Color Fever Gloss Hotness, da Lancôme.

Olhos esfumados

Jennifer Lopez e Amanda Seyfried

Jennifer Lopez e Amanda Seyfried preferiram um make mais elaborado nos olhos, esfumados de preto e com um pouco de iluminador. Afinal, em eventos sofisticados como o Oscar, o melhor é não ousar.

. Jennifer Lopez com sombra D. Gorgeous e o duo na cor Brousse + Máscara Larger Than Life, da NARS.

. Amanda Seyfried com sombra Smoky Eyes do estojo Quadra + Máscara Inimitable na cor Noir, da Chanel.

Tendências de cabelos

Reparou nas fotos acima? Pois é, os coques fizeram mesmo a cabeça da maioria das celebridades no Oscar. Bagunçados ou comportados, de trança, com volume na raiz ou mais discretos, eles foram unanimidade nos looks. Apenas Sandra Bullock, Cameron Diaz e Kate Winslet investiram nas madeixas soltas e jogadas pro lado, à la anos 40. Tudo muito sofisticado e atemporal.