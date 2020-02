Iluminador: dê um brilho no make!

Hilary Duff usou o iluminador para levantar o olhar

Foto: Getty Images

O iluminador é tão discreto que muitas mulheres pensam que é bobagem usá-lo. Mas não é bem assim… A maquiagem iluminadora faz uma diferença enorme no seu look!

Esses produtos têm minúsculas partículas que refletem a luz e tornam a pele mais radiante e cheia de vida. O rosto ganha uma aparência incrivelmente aveludada.

“Os produtos iluminadores devem ser aplicados nos pontos do rosto que você deseja valorizar. Você pode, por exemplo, destacar as maçãs ou deixar o olhar mais cintilante e expressivo”, explica o maquiador Celso Kamura.

Quais são os tipos?



Creme ou musse:

· Perfeitos para todas. São fáceis de aplicar e se espalham com facilidade.

· Indicados para as áreas maiores, como maçãs do rosto, colo ou pernas.

· Garantem maior cobertura e poder de fixação.

Pó e gel:

· Devem ser usados em áreas menores da face, como na região dos olhos.

· É preciso tomar cuidado na hora de aplicar. Não esfregue a região para não retirar os produtos usados antes, como base, sombra e corretivo.