Hidratação noturna para pele e cabelos

Cuide da pele e do cabelo enquanto dorme

Foto: Getty Images

Por que tratamento noturno tem tanta eficácia?

Cabelos

1. Como você vai aplicar o creme nos fios e dormir em seguida, os princípios ativos terão tempo de agir profundamente – o que garante resultados mais eficientes!

2. Os produtos específicos para uso noturno podem ser mais “pesados”, ou seja, ter maior poder hidratante, dando muita maciez ao cabelo. “E eles também podem imprimir mais elasticidade aos fios, o que evita a quebra e as pontas duplas”, explica Lucienne de Sousa, esteticista e cosmetóloga do Spa da Pele.

Pele

3. Ela assimila melhor os produtos noturnos devido à própria ação do seu organismo. “O sistema circulatório (fundamental para a ação dos cosméticos) fica mais ativo quando dormimos”, garante a esteticista Marília Diamantino, do Espaço Valenttina.

4. Os efeitos dos cosméticos são reforçados de madrugada, entre 2 h e 3 h, período de intensa renovação celular. Mas, se dormir muito tarde, a ação é mais lenta.

5. Cabelo e Pele

À noite, na sua cama, ambos estarão livres dos agressores aos quais estamos expostas durante o dia – vento, sol e impurezas do ar. “Isso faz com que o produto penetre bem e permaneça agindo”, diz a dermatologista Meire Brasil Parada, colaboradora da unidade de dermatocosmiatria da Unifesp.

Faça em casa!

A esteticista e cosmetóloga Lucienne de Sousa, do Spa da Pele, ensina: à noite, coloque 5 gotas de óleo de semente de uva nas duas mãos e passe nas pontas dos fios. O que sobrar na palma da mão, espalhe pelo cabelo. Só retire na lavagem do dia seguinte (não mancha o travesseiro, o cabelo absorve). “Isso aumenta a elasticidade dos fios e reduz as pontas duplas. Além disso, traz brilho e um movimento incrível!” garante Lucienne. Você compra o óleo em drogarias ou lojas de cosméticos, ao preço médio de R$ 5.