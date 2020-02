Hidratação da pele no verão

Pele bronzeada pede ainda mais cuidado

Foto: Getty Images

Sabia que, nos dias quentes, você precisa trocar seu creme hidratante? “Use os chamados oil free, sem óleo, para facilitar a transpiração”, diz a dermatologista Monica Aribi Fiszbaum. Dê preferência àqueles que vêm em forma de gel, pois ainda refrescam a superfície.

Na hora de hidratar a pele, não esqueça

das mãos e dos pés

Foto: Getty Images

Modo de usar

Passe o creme em todo o corpo, massageando bem, ao acordar e antes de dormir. Não esqueça de aplicar nas mãos e nos pés. Vale comprar um produto que já venha com protetor solar – do contrário, lembre-se: o filtro deve vir por último e ser reaplicado a cada três horas. À noite, é interessante usar um creme de nutrição, sempre à base de vitamina C. Várias marcas têm suas versões.

Alimentos aliados

Inclua no cardápio alguns alimentos que hidratam o corpo, como água de coco, chá light, suco de frutas e bebidas à base de soja. E, claro, beba dois litros de água por dia.



Sugestão de produtos

1- Body Care UV Protection, Neutrogena®

Preço sugerido: R$ 11,90 (fevereiro/2010)

SAC: 0800 703 6363

2- Body Care Naturals, Neutrogena®

Preço sugerido: R$ 7,90 (fevereiro/2010)

SAC: 0800 703 6363

3- Softlotion Pele Fresquinha, JOHNSON’S®

Preço sugerido: R$ 6,90 (fevereiro/2010)

SAC: 0800 703 6363

4- Loção Cremosa Hidratante Tropical Maracujá + Cajá, O Boticário

Preço sugerido: R$ 32,90 (fevereiro/2010)

SAC: 0800-413011

5- Sun Gel Hidratante Refrescante Pós-sol, Avon

Preço sugerido: R$ 15,00 (fevereiro/2010)

SAC: 0800 708 2866

6- Loção hidratante Cenoura & Pistache, Antídoto Cosméticos

Preço sugerido: R$ 24,50 (fevereiro/2010)

SAC: (11) 3133-5888

7- Água refrescante Cenoura & Pistache, Antídoto Cosméticos

Preço sugerido: R$ 18,60 (fevereiro/2010)

SAC: (11) 3133-5888

Foto: Getty Images

