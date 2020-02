Fique por dentro do ritual de maquiagem de Nathalia Dill

Nathalia Dill adota o primer antes de fazer o make

Foto: Reprodução/ESTILO



Nathalia Dill adora maquiagem, mas não gosta de perder tempo na frente do espelho. Em entrevista à revista ESTILO, a atriz revela o seu ritual diário de beleza. Confira:

O que há de novo em seu nécessaire?

Um primer. Quando lançaram esse tipo de produto, alguns anos atrás, fiquei em dúvida com relação à sua eficácia, mas depois percebi que realmente faz diferença no preparo do make-up. A pele fica mais lisa e os cosméticos que vêm depois aderem melhor.

Além dele, o que mais usa ao se produzir?

Uma base com boa cobertura para uniformizar e camuflar manchinhas avermelhadas. E, já que opto por uma boca mais natural, sem batom ou gloss, adoto cores fortes de blush, como as terrosas e o vermelho. Também não dispenso rímel.

E o ritual de tratamento para o rosto, qual é?

Quando estou trabalhando, passo o dia com a pele maquiada. Por isso, não economizo tempo e cosméticos para deixar o rosto perfeitamente limpo. Ainda no banho, lavo com sabonete líquido para peles oleosas. A seguir, passo lenços demaquilantes e então aplico tônico.



Produtos de beleza do ritual da estrela

Foto: Divulgação



Na imagem acima (1) primer pré-maquiagem, da Natura Una (R$ 54*); (2) lenços de limpeza refrescantes, da Nivea (R$ 21,20*); (3) rímel Define a Lash, da Maybelline (R$ 30*); e (4) base creme Normaderm Teint, da Vichy (R$ 77,60*).

*Preços pesquisados em novembro de 2011