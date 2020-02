Fernanda Lima revela seus rituais de beleza

Fernanda Lima aponta seus produtos preferidos

O que não pode faltar no seu nécessaire?

Demaquilante e creme para a região dos olhos, que aplico a qualquer momento, quando sinto que a área está ressecada. Meu escolhido é o Total Efffects Eye, da Olay. E protetor solar, claro. Virou um item de primeira necessidade.

Como é seu ritual de beleza diário?

Prefiro cuidar da pele antes de dormir, momento em que tenho mais tempo para me dedicar a ela. Depois de tirar a maquiagem com cuidado, aplico o creme Regenerist Micro Sculpting, da Olay, e termino o ritual com hidratante labial.

Que tipo de pele você tem?

Sensível. Quando estou no Rio de Janeiro, onde o clima é úmido, não enfrento problemas, mas, se vou a lugares mais secos, como São Paulo e Nova York, ela fica logo avermelhada e ressecada. A solução é aplicar hidratante em doses mais generosas.

Qual é a sua atitude em relação à maquiagem?

Adoro me entregar às mãos de um maquiador profissional e ficar com o look impecável. Não gosto de me produzir sozinha, nunca fica tão bom quanto o trabalho de um especialista. Mas, se for preciso, faço o básico: pinto uma boca nude ou vermelha, passo máscara para cílios e aplico curvex. Invisto também em um blush de tom terroso, para afinar o rosto, e em bases não oleosas.

Tem algum truque especial?

Aprendi a delinear os olhos por dentro com lápis branco ou cor da pele. Isso dá a sensação de que são maiores e ajuda a deixar os cílios evidentes.

Na imagem acima, um kit de produtos usados pela estrela: Regenerist removedor de maquiagem para a região dos olhos (R$ 30*), da Olay; esmalte verde militar (R$ 2*), da Impala; lápis bege para olhos (R$ 24*), de Duda Molinos; máscara de cílio Hypnôse Precious Cells (R$ 135*), da Lancôme; e batom M.A.C Red (R$ 71*), da M.A.C.

*preços pesquisados em junho/2011

