Fabricante lança esmalte considerado o mais caro do mundo

Embalagem com diamantes é um dos destaques do produto

Mais uma novidade no mercado de cosméticos de luxo: a fabricante britânica Models Own deve começar a vender em dezembro de 2010 o esmalte que já é considerado o “mais caro do mundo”. O produto, chamado Gold Rush (ou “corrida ao ouro”, em português), custa US$ 130,7 mil, cerca de R$ 225 mil.

Segundo a empresa, o mimo é feito artesanalmente e o esmalte leva ouro de verdade. Mas o destaque principal fica para a embalagem, também feita do metal precioso e com uma tampa que tem 1,1 mil pequenos diamantes incrustados.

Os esmaltes têm feito sucesso entre as grifes de luxo. A Dior, por exemplo, anunciou em novembro de 2010 a criação de uma minicoleção de três cores de esmaltes apenas para as brasileiras. Relembre: Dior lança três esmaltes apenas para as brasileiras.