Expert em postiços

Os cílios postiços levantam o make

Comece com cuidado!

“Se for puxar os cílios da caixinha com os dedos, não use as unhas, para não entortar nem abrir os tufos”, diz a maquiadora Cris Biato, de São Paulo. Você também pode usar uma pinça, mas faça uma pressão leve, para não cortar ou marcar os pelos.

Acerte o tamanho

“Meça os cílios sobre a pálpebra. Eles não devem alcançar nem o canto interno nem o externo”, diz a maquiadora paulista Simone Rossini. Se ultrapassar, corte um ou dois tufos do lado de dentro. Quando estiverem compridos, deixe a tesoura reta e dê uma repicada nos fios.

Espalhe a cola

Use cola específica para cílios postiços. (Nem pense na cola bastão!) Coloque uma gota no dorso da mão e espalhe na corda que une os tufos. Quando a cola ficar transparente, posicione o cordão sobre a linha dos cílios naturais.

Cole!

Comece pressionando os cílios no meio da pálpebra com os dedos. Em seguida, fixe os cantinhos. Se precisar, use um pouco mais de cola aplicando com um pincel fino, e tome o cuidado de não tirá-los do lugar.

Camufle

Se os cílios ficarem um pouquinho mais pra cima ou se a corda dos cílios postiços for grossa, disfarce com um traço de delineador ou lápis.

Cílios para você começar a treinar:

Compre cílios de boa qualidade

1- Cílios postiços #4 Lash, da M.A.C, R$ 59

2- Cílios Postiços Perfectly Natural, Salon Perfect, R$ 22,26

3- Cílios postiços Q1, QVS, R$ 26,90

4- Cílios postiços, O Boticário, R$ 22,99

5- Cílios postiços (024) Klass Vough, R$ 9,10