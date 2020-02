Excesso de açúcar causa danos à beleza

Louca por doces? Fique ciente de que

eles trazem danos à pele!

Foto: Getty Images

Quem não gosta de saborear um belo doce? O problema é que o açúcar contido nas guloseimas nem sempre faz bem ao organismo. Ele está associado a inúmeras circunstâncias que nos afligem, principalmente, as mulheres, como aumento de peso, celulite e até rugas. “A pele reflete com precisão aquilo que nos acontece internamente”, diz a médica dermatologista Marcella Delcourt, colaboradora do grupo de Alergia e Fototerapia da Santa Casa de São Paulo, Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.

Hoje, depois dos radicais livres, do estresse oxidativo e dos raios UV, o novo alvo contra o envelhecimento é a glicação e seus resultados: os A.G.E.s. “A glicação ocorre quando uma molécula de açúcar em excesso, por aumento da ingestão ou por lentidão do metabolismo da glicose, se adere a uma molécula de proteína (colágeno, elastina, dentre outras) formando os AGEs, que são um complexo açúcar-proteína rígido que altera a estrutura dessas proteínas, impedindo a eficácia no desempenho de seus papéis mais importantes e, na pele, leva ao aparecimento das rugas”, explica a médica.

Os AGEs ainda são verdadeiras fábricas de radicais livres. Eles se acumulam lentamente ao longo do tempo, piorando seus efeitos prejudiciais no organismo e deixando a pele com um aspecto opaco e envelhecido. Para combatê-los e evitá-los, existe uma fórmula tríplice: dieta, suplementos e produtos tópicos.

Cremes antiglicação