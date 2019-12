Estampa exclusiva de beachwear para conscientização do câncer de pele!

Não tinha como perder o encontro que rolou na quinta (05). A convite de NIVEA SUN, fomos conhecer a coleção-cápsula com estampa exclusiva que a marca lançou em parceria com a Água de Coco. Mas, afinal, o que a principal marca de proteção solar do mundo e uma marca de beachwear tem em comum? Tudo, né, meninas?

Com a mensagem “Vá pelo sol, mas sempre bem protegida”, a collab chama atenção para a importância do uso diário do protetor solar e os riscos que a exposição da pele desprotegida oferece à saúde. Como? Ao desenvolver uma estampa especial que traz mulheres em diversas representações do corpo feminino, diferentes tons de pele e com aplicação de protetor solar no rosto. Entre as peças é possível encontrar biquínis de lacinho, com ou sem bojo, maiôs, hot pants, pareôs e muitas outras opções simplesmente maravilhosas. E o mais incrível: na compra de qualquer peça com a estampa, já disponíveis em lojas selecionadas da Água de Coco e no e-commerce da marca, o cliente recebe um protetor facial da linha NIVEA SUN Beauty Expert, que conta com produtos para Pele Oleosa, Pele Normal a Seca e Protetor Facial com Cor, todos desenvolvidos para quem deseja produtos que, além de proteger, trazem benefícios específicos aos tipos de pele.

Para comemorar a parceria, as marcas organizaram um talk comandado pela apresentadora Adriane Galisteu, uma apaixonada pelo sol, e a dermatologista Ana Junqueira. Antes da conversa, Vanessa Verea, de NIVEA SUN, contou um pouco mais sobre o processo criativo da parceria e sobre a nova linha NIVEA SUN Beauty Expert. A tarefa de responder diversas dúvidas sobre o tema ficou por conta da doutora. Durante a conversa, descobrimos que devemos repassar o protetor solar no rosto de duas em duas horas, que a luz dos computadores e dos celulares são realmente nocivas e que os produtos NIVEA SUN tem efeito imediato: é só passar e você está protegida. Demais, né?

A parceria acontece durante o mês de dezembro, data qual também é realizado o Dezembro Laranja, campanha nacional da Sociedade Brasileira de Dermatologia.