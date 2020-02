Esmalte rosa é tendência 

Rosa é a cor da temporada. Aproveite!

Foto: Getty Images

Nos pés e nas mãos, não dá outra: o rosa é a cor da estação. E os esmaltes chegam em tons lindos e variados. Há opções clarinhas, delicadas e angelicais para quem é discreta; já os tons vibrantes caem bem nas modernas que abusam da moda flúor. “O rosa é romântico e sensual ao mesmo tempo. E a mulher discreta, que foge do rosa forte com medo de parecer vulgar, pode escolher um tom suave ou apostar nos escuros, chiques e elegantes”, orienta a manicure Carmen Lúcia Luiz, do salão MG Hair Design, em São Paulo.

Dicas de produtos