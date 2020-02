Esfoliação: renove sua pele

Aproveite o inverno para recuperar a sua pele

Foto: Getty Images Os dias mais frios estão aí e essa é a hora perfeita para cuidar da pele. Afinal, são nesses meses que sofremos menos com a exposição solar. Mas, na hora de investir em tratamentos dermatológicos, seja em casa ou em clínicas de estéticas, todo cuidado é pouco. Cremes que apresentam ácido na fórmula costumam ser usados uma vez por dia, durante a noite. No caso dos esfoliantes – processo que remove as células mortas, deixando a pele mais lisinha, renovada e saudável-, é indicado usar no máximo duas vezes por semana. Técnicas mais invasivas, como peeling, dermoabrasão e laser, devem ser feitas por especialistas. E não se esqueça: é preciso usar protetor nas estações mais frias do ano, diariamente. Conheça tratamentos dermatológicos que renovam sua pele! Aliados da beleza Veja abaixo algumas sugestões de produtos para serem usados em casa. Todos contêm ativos sugeridos pelos dermatologistas. É importante seguir sempre a indicação de uso da embalagem.

1. Creme Peeling enriquecido com Extrato de Papaya, Nemawashi, R$ 19,90*.

Informações: Suas microesferas de polietileno descamam e renovam as células.

2. Esfoliante Suave Anti-Cravos, Clean & Clear, R$ 18*.

Informações: Com microesferas esfoliantes e ácido salicílico, que penetram nos poros e removem os cravos.

3. Kit Vitactive Nanopeeling Microdermoabrasão em 2 etapas, O Boticário. R$ 122*.

Informações: Possui microcristais de Vitamina C que removem as células mortas e deixam a pele mais firme, elástica e hidratada, com menos manchas e mais luminosidade.

4. Planet Spa Vinhedos da França Peeling Facial, Avon, R$ 19*.

Informações: Com extrato de vinho tinto, que apresenta ácido tartárico, antioxidante.

5. Máscara Peel Off, da Dermatus, R$ 73*.

Informações: Com antioxidantes e umectantes, que protegem das radiações UV e do efeito lifting.

6. Chronos Esfoliante de Limpeza Microdermabrasão, Natura, R$ 46,30*.

Informações: Microdermabrasão com partículas de bambu. Remove células mortas e promove esfoliação intensa.

7. Kit Clearskin Professional, Avon, R$ 36,90*.

Informações: Contém ácido salicílico, que combate e previne novas acnes, e ácido glicólico, que esfolia e proporciona uma aparência saudável.

8. Biomedic Pigment Control, La Roche Posay, R$ 119*.

Informações: Inibe a enzima responsável pela disfunção da cor. Contém substâncias cicatrizantes e ácido glicólico, agente esfoliante.

9. Rapid Clear Anti-Cravos Esfoliante, Neutrogena, R$ 19,90*.

Informações: Combina microesferas e ácido salicílico, que ajudam a dissolver, eliminar e prevenir novos cravos.

Receitas caseiras

Esfoliante para renovar a pele



Ingredientes

● 1 colher (sopa) de farelo de aveia

● 2 colheres (sopa) de mel

● 2 colheres (sopa) de açúcar cristal

Modo de fazer

Junte a aveia e o mel, misture e deixe descansar por 15 minutos. Acrescente o açúcar cristal, misture rapidamente e esfregue levemente sobre a pele do rosto e do colo, por cerca de 5 minutos, com movimentos circulares. Depois, espalhe toda a máscara pelo rosto e deixe secar por aproximadamente 15 minutos. Lave bem com água fria. Aplique um hidratante em seguida.

Peeling natural para remover cravos

Ingredientes

● 1 colher (sopa) de mel

● 1 colher (sopa) de açúcar

Modo de fazer

Misture bem os ingredientes e passe em todas as áreas do rosto, principalmente no nariz e no queixo, que são os lugares preferidos pelos cravos. Faça movimentos circulares bem suaves com a ponta dos dedos. Depois de algum tempo, enxágue bem com água morna.

Peeling natural para clarear manchas

Ingredientes

● 1 xícara (chá) de feijão-branco

● 1 colher (sopa) de azeite de oliva

● 1 colher (café) de açúcar refinado