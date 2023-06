Dior, Gucci, Louis Vuitton e Gucci: a beleza dos Cruises 2024

Ao longo de maio, acompanhamos uma explosão de desfiles, entre a Fashion Week brasileira e a temporada de cruises de grandes grifes internacionais. E, com o final do mês, chegamos ao momento ideal para resgatar as melhores tendências de beleza vistas nas passarelas da Gucci, Chanel, Dior e Louis Vuitton. Aqui em CLAUDIA, já analisamos as coleções apresentadas com o olhar apurado de Renata Brosina e, a seguir, temos um overview do que as marcas apresentam no requisito beauté.

Sobrancelhas à la Frida Kahlo

O Cruise da Dior atracou na Cidade do México e a grande inspiração foi Frida Kahlo, que esteve presente nos detalhes da coleção ao lado de outras artistas femininas, como a fotógrafa Tina Modotti e a artista surrealista Leonora Carrington. Na maquiagem, Frida aparece como referência com suas expressivas e potentes sobrancelhas.

As modelos apareceram com uma pele bonita, com uma pitada de blush coral, lábios hidratados e o foco nas sobrancelhas. Nos olhos, há um pouco de lápis rente aos cílios, deixando-os mais fartos.

O poder de um lápis propositalmente borrado

Os olhos estrategicamente borrados nunca saem de moda. A Chanel frisou o poder de um lápis escuro esfumado com uma pegada mais rocker. É um signature look sem erro. A diretora criativa da maison, Maria Grazia Chiuri, trouxe aquele visual pós-treino para as passarelas, casando perfeitamente com as silhuetas esportivas da coleção apresentadas no Cruise 2024, em Los Angeles.

O lápis foi acompanhado do rubor tímido nas bochechas e um glow delicado, em um visual que funciona perfeitamente no dia a dia.

Cílios cyberpunk

A Gucci veio com uma versão moderníssima ao trazer o Cruise 2024 para o Seoul, na Coreia do Sul. Toda a atmosfera da cidade carrega um ar futurista, e é impossível não relacionar o que foi apresentado com um universo underground e a versatilidade do estilo athleisure. A maquiagem não poderia ser diferente, o flerte com o sci-fi e as tendências do leste-asiático são nítidas na pele e cílios de boneca.

A pele digna de criaturas míticas

A Louis Vuitton navegou até à ilha Isola Bella, na Itália, para apresentar o Cruise 2024. O cenário não poderia ter sido mais assertivo. Tanto o clima quanto a coleção se fundiram em um show com referências aquáticas, entre o lúdico e os mistérios da água. A beleza veio o mais discreta possível, em uma pegada bem sereia urbana. Há um quê fantástico na pele completamente impecável das modelos, que parecem criaturas míticas justamente por isso.