Dicas de makes e penteados de Deborah Secco

Displicente

Fios no comprimento médio são superversáteis

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Tempo

10 minutos

Penteado

Prenda todo o cabelo para trás, deixando soltas algumas mechas da parte da frente. Não puxe muito os fios, a ideia é obter um coque meio frouxo. Controle o frizz com pomada. Enfeite com tiaras fininhas ou faixa-corrente.

Make

Aplique sombra iluminadora nas pálpebras e rímel preto nos cílios de cima e de baixo. Dê o ar de saúde com blush e gloss rosa.

Sofisticado

Ideias para fazer um make e um penteado legal para uma festa

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Tempo

15 minutos

Penteado

Aplique mousse e amasse os fios. Com as mãos lambuzadas de pomada, torça as pontas (mecha por mecha), e prenda-as com grampos no alto da cabeça.

Make

Nos olhos, marque o contorno com lápis preto e esfume o côncavo com sombra preta. Passe rímel nos cílios, blush terracota nas maçãs e batom bege nos lábios.

Moderno

Outra opção incrível para um evento noturno

Foto: Divulgação

Tempo

30 minutos

Penteado

Espalhe ativador de cachos nos fios e esquente-os com secador. Divida a risca ao meio e enrole mechas finas com babyliss. Solte os cachinhos com os dedos.

Make

Pinte as pálpebras com sombra marrom e aplique rímel nos cílios. Use iluminador nos cantos internos dos olhos. Passe batom vermelho e blush pêssego.

Dicas de produtos

Foto: Divulgação

1. Molding Mousse Yellow, Alfaparf, R$48*

2. Pomada anti-frizz Tut Hair Tutano, Biotropic, R$ 9*

3. Una Sombra Compacta Preta 1, Natura, R$45*

4. Silver Case Lipstick, NYX Cosméticos, R$ 29*

5. Define-A-Lash Volume Máscara, Maybelline, R$ 31,90*

6. Blush Perfection Opaco, Contém 1G, R$55*

*Preços pesquisados em novembro de 2010