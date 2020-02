Dicas de beleza de Taís Araújo

Taís Araújo mantém a boa forma com

dieta equilibrada e exercícios físicos

Foto: Nana Moraes

É unanimidade! Quem vê Taís Araújo interpretando Helena em “Viver a Vida”, concorda: a atriz nunca esteve tão bonita. Mas não pense que todo esse esplendor caiu do céu. No caso dela, a mãe natureza foi muuuito generosa, é certo.

Taís, no entanto, não descuida do visual. E precisou caprichar ainda mais na malhação para enxugar alguns quilinhos e assim encarar sua top model internacional. “Fechei a boca e procurei um bom endocrinologista, o Samir Faiçal, que me ajudou a emagrecer comendo bem”, conta ela.

Além disso, a musa começou a malhar todos os dias com o personal trainer Roberto Rodrigues e por indicação da dermatologista Karla Assed passou a fazer sessões em aparelhos que combatem gordura localizada. “Montei praticamente uma operação de guerra com profissionais de primeira”, diz, divertindo-se ela, bastante feliz com o resultado de seus esforços.

A mudança que fez no cabelo agradou o público em cheio, tanto que o “estilo Helena” passou a ser copiado no Brasil inteiro. As roupas, maquiagem, sapatos, joias e esmalte da protagonista também ditam moda e estão entre os itens mais procurados no CAT, o Centro de Atendimento ao Telespectador, em outubro. É, Taís e Helena estão, mesmo, um arraso! Acompanhe aqui as dicas de beleza da estrela:

Exercícios físicos

“Procuro começar o meu dia sempre fazendo ginástica para me dar energia. E preciso de muita por causa da personagem. Eu corro, faço musculação e muita ginástica. Odeio isso, mas como é uma necessidade, acordo todos os dias às 6 da manhã e malho antes das gravações.”

Cardápio magrinho

Veja como é a alimentação diária (muito saudável) da gata:

Café da Manhã

7 h – “Como uma omelete feita só com as claras do ovo, uma fatia de queijo de cabra com pão integral e café puro.”

Lanchinho

10 h – “Neste horário, como sempre uma fruta, especialmente banana, que é ótima porque tem potássio. Dá energia!”

Almoço

12 h – “Como uma proteína (carne, frango ou peixe), verdura e legumes. Estou malhando muito, então, incluo sempre um carboidrato (arroz, batata ou macarrão).”

Jantar

“À noite não posso consumir carboidrato! Mas como grãos como feijão e lentilhas. Sempre com uma proteína.”

Cuidados com a pele

“Trato da minha pele há muito tempo com a dermatologista Cláudia Miki, que não é adepta de muitos cremes e remédios e diz que eu ainda não preciso. Ela me passa uma loção para fazer a limpeza. De dia uso filtro solar e à noite passo um creme antirrugas ao redor dos olhos, o Capture, da Dior. No corpo, gosto de usar hidratante. Ah, nunca durmo de maquiagem.”

Cachos em alta

O hair stylist Wilson Eliodorio foi quem preparou o look para Helena. Aplicou um megahair de fios naturais para alongar e dar mais volume e finalizou com um corte desfiado e arredondado nas pontas. A fim de abrir mais os cachos, o profissional fez uma escova progressiva. E para dar cor, tinta nos tons loiro médio e o marrom frio, deixando as pontas levemente mais claras. “O Eliodorio cuida do meu cabelo há quatro anos, saio do Rio e vou até São Paulo para ele cortar e pintar. A hidratação eu mesma faço em casa, uma vez por semana com cremes e vitaminas próprios para o meu tipo de cabelo. É o que o deixa macio e com brilho. Quando eu era adolescente minha mãe fazia muita massagem com babosa na minha cabeça. Eu odiava porque ficava horas sentada. Mas acho que foi graças a isso que os fios são tão fortes e aguentam tudo!”

Sorrisão

A atriz tem grande preocupação com a saúde bucal e já ganhou até o título de Sorriso do Ano dado pela Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, em 1997. “Tenho o maior cuidado com meus dentes, escovo e passo fio dental, por isso nunca tive uma cárie. Como gosto do meu sorriso certinho, usei um aparelho nos dentes por uns meses. E vou ao dentista regularmente.”

Para relaxar…

“Durmo muito!!! Faz bem para pele, para o corpo e para a mente!”

Questão de estilo

“No dia a dia gosto de roupas confortáveis e despojadas. Uso tudo o que eu acho que me cai bem.”