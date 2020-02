Dicas de beleza de Nathalia Dill

A bela Nathalia Dill conta todos seus

segredos de beleza

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Cabelos

“Quando cortei o cabelo, coloquei megahair para os personagens e não aguentava mais, queria que os fios crescessem logo. Aí, meu namorado sugeriu que eu cortasse. O quê? Cortar os fios e ter de alongar de novo para uma novela? Nunca! Só corto quando realmente precisar. Não me dei bem com megahair.”

Pele

“Tomo cuidado com acne, porque tenho a pele oleosa. O que prejudica é usar maquiagem todo dia. As gravação demoram, o make é retocado várias vezes, você transpira, os produtos penetram mais… Para limpar, uso lenços umedecidos e tônicos de limpeza, pois os demaquilantes não limpam.”

Maquiagem

“Como gravo muito, evito usar maquiagem sempre que posso. No dia a dia, aplico apenas corretivo e ainda assim só quando minha pele está com algum pontinho avermelhado. Para me maquiar, gosto de usar rímel, batom cor de boca – ou alguns tons mais acobreados – e blush, porém, deixo o menos rosa possível.”

Hidratação

“Por causa da pele oleosa, sempre fugi dos cremes. Mas agora está ficando importante usá-los. Às vezes, percebo a pele da perna mais ressecada.”

Estilo

“Adoro AllStar! Dos tênis, é o mais bonito e prático, além de combinar com mais peças. No inverno, gosto de botas.”