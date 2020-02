Alimentação saudável é uma das dicas

de beleza de Flávia Alessandra

Foto: AgNews

Alimentação

“Faço uma dieta montada por minha irmã Keila Rachel de Azevedo, que é médica ortomolecular. Como menos carboidrato e mais proteína: clara de ovo, peixe e frango.”

“Arroz e macarrão só se forem integral.”

“Minha melhor refeição é o café da manhã. Tem pão integral, ovos, suco de frutas, requeijão light, geléia diet, peito de peru, iogurte e mel.”



“Nada de biscoitos. Prefiro pão integral com sete grãos, pois diminui o índice glicêmico e proporciona maior sensação de saciedade.”



“Coloco nozes, amêndoas e castanhas no arroz integral, pois possuem substâncias que tem ação antienvelhecimento.”



“No almoço e no jantar abuso da salada, pois as verduras ajudam o organismo a absorver menos gordura.”



“De lanche, sanduíche light ou vitamina ou iogurte ou uma frutinha.”

“Tenho sempre um doce light na geladeira: gelatina, iogurte, sorvete.”

Rotina de exercícios

“Tento me exercitar três vezes por semana, mas nem sempre consigo. Além da corrida, a musculação é fundamental para mim.”



“Faço 30 minutos na esteira intercalando a cada 10 minutos com os seguintes exercícios:

. 10 minutos na esteira + exercícios para parte inferior do corpo: coxas e músculos laterais do bumbum;

. 10 minutos na esteira + exercícios para a parte superior do corpo: ombros, costas e bíceps;

. 10 minutos na esteira + abdominais e alongamentos.”

Cuidados com a pele

“Estou usando um aparelho novo na dermatologista, o StarLux que trabalha com um sistema de luz pulsada (laser) para rejuvenescimento da pele.”



“Eu me cuido não somente pela estética, mas pela saúde, pois tenho diabéticos, cardíacos e gente com pressão alta na família. A gente não pode ficar comendo porcaria e levando uma vida sedentária. Só temos a ganhar nos cuidando.”

Cirurgia plástica

“Não tenho nada contra, acho que se alguma coisa incomoda, a pessoa deve fazer. Mas eu prefiro deixar como última alternativa, porque sei que dói (risos). Sou bem medrosa. Prefiro malhar e sentir a dor da malhação. Eu adoraria ser mais alta, mas isso não tem jeito (risos).”