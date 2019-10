Desafio da leitora: Recuperando a autoestima

Era um dia tranquilo de folga na praia quando a professora Rosilaine Jannoti, na época com 35 anos, sentiu um caroço no seio ao ajeitar o biquíni. “Ali, já sabia que se tratava de algo grave”, conta. Os primeiros pensamentos foram terríveis, especialmente com a confirmação do diagnóstico de câncer, em março de 2018. “Parecia que o mundo ia acabar. Só pensava que deixaria meu filho, aos 6 anos, sem mãe”, relata.

Durante a pesada rotina de tratamento, que incluiu sessões de quimioterapia e radioterapia, além de um processo cirúrgico, Rosilaine também lidou com a fragilidade da autoestima. Sobrancelhas, cílios e cabelos foram caindo aos poucos, dada a agressividade dos remédios. “Não me reconhecia no espelho. Era algo que mexia demais comigo, me fazia chorar”, relembra.

Foram 15 meses até a última etapa, com terapia-alvo, que ela cumpre agora. As mechas já voltaram a crescer, mas cada uma em um ritmo, deixando, como resultado, fios desiguais. Rosilaine, que costumava manter longas mechas loiras, viu-se de volta ao tom original e sem corte definido. A oportunidade de cortar com o cabeleireiro Rodrigo Cintra veio para selar esta história de resiliência e dar cara nova à fase que se inicia. “Antes de adoecer, nunca tive cabelo curto. Aprendi que posso ser linda de qualquer forma”, comemora.

Veja como ficaram as mudanças no cabelo, look e maquiagem de Rosilaine:

Cabelo

O cabelo de Rosilaine estava mais comprido perto da nuca e mais curto, com mechas desiguais, no alto da cabeça, o que não permitia um corte médio. “Optamos então por um pixie moderno e repicado, com costeletas suaves para emoldurar o rosto”, explica Rodrigo Cintra. A franja longa

é outro ponto de atração, pois pode ser usada na lateral ou jogada para trás, formando um leve topete. Sem mexer no tom original, o expert ainda criou fios luminosos em tom de loiro-palha para finalizar.

Maquiagem

Rosilaine tem traços bem marcantes. Para aproveitar essa característica, a maquiadora Michelle Aprigio ressaltou alguns pontos. No côncavo dos olhos, aplicou sombra de tom marrom-avermelhado, delineando o contorno dos cílios superiores com caneta preta. Nas maçãs do rosto, espalhou pó bronzeador para contrastar com a pele clara, seguido de blush pêssego, que dá um ar natural – ótimo para uma saída com a família no fim de semana ou para enfrentar um dia de trabalho. Nos lábios, um batom rosa cremoso completou o look. No caso de um compromisso à noite, vale substituí-lo por vermelho ou vinho de acabamento opaco.

1. Sombra líquida BT Velvet, Bruna Tavares, R$ 36*

2. Pérolas de efeito bronzeador, Avon True, Avon, R$ 37,99*

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeito à alteração.

Veja o resultado:

Styling: Leo Napolitano

Quer se candidatar à transformação? Mande uma mensagem privada no nosso Instagram @claudiaonline