Cuidados com a região dos olhos

A região dos olhos é composta de uma pele fininha e bastante sensível

Foto: Dreamstime

Os olhos são extremamente importantes em nosso dia a dia e, por isso, merecem toda a nossa atenção. Afinal, essas pequenas circunferências captam cerca de 864 mil mensagens por dia, moldando incessantemente nossas emoções, mas também encontram-se na região mais sensível do rosto.

A pele que compõe essa área é fininha e mais sensível a variações do tempo e agentes externos, dando origem as terríveis olheiras, bolsas e marcas de expressão. Logo, não dá para deixa-los sem alguns cuidados especiais.

Veja abaixo as recomendações da cosmetóloga Kuky Nobel e comece já a tratar os seus olhos do jeito que eles merecem.

Contorno dos olhos

De manhã, para pálpebras e laterais da fronte, prefira produtos em gel. Não têm gordura e atenuam rugas. À noite, aplique hidratante de pálpebras.

Proteja-se do sol

Ao sair de casa, aplique ao redor dos olhos, na face e no pescoço um hidratante com fator de proteção solar (FPS) 15. Os produtos com FPS superior são contra-indicados porque favorecem o acúmulo de gordura. Para hidratar, aplique várias vezes por dia um algodão embebido em água fresca.

Olheiras

O problema é genético e até hoje não se descobriu nada verdadeiramente eficaz para erradicá-las. Para prevenir, evite bebidas alcoólicas e tenha oito horas de sono por noite. Para disfarçá-las, uma boa opção são corretivos e bases nutritivas neutras, que podem ser usadas como maquiagem ou creme noturnos.

Bolsas

Ocorrem pelo acúmulo de líquido sob os olhos. Compressas com chá frio de camomila ou erva- cidreira ajudam a suavizá-las.

Maquiagem

Escolha produtos de boa qualidade e de marcas consagradas. Não durma com maquiagem. Remova sombra, rímel, delineador com demaquilantes oleosos, mas cuidado para não deixar entrar nos olhos. Em seguida enxague bem a região para não sobrarem resíduos.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Redermic [+] Olhos para olhos sensíveis La Roche Posay, R$ 119*

2. Ultra-light com glicerina Neutrogena, R$ 36,90*

3. Skin Vivo Gel Yeux para revitalizar e refinar a textura Biotherm, R$ 209,02*

4. Complete Lift Eye Roll-on RoC, R$ 129*

5. Revitalift Roll On Olhos com cafeína L’Oréal, R$ 39,90*

Foto: Divulgação

1. Bio-Performance Super Eye Contour Cream para olheiras, rugas e linhas Shiseido, R$ 363*

2. Eucerin Aquaporim hidratante, 43,90*

3. Génifique Yeux contra inchaço e olheiras Lancôme, R$ 258,01*

4. Divine Eyes gel refrescente e suave L’Occitane, R$ 195*

*preços pesquisados em maio/2011

**com reportagem daa revistaa BONS FLUIDOS e LOLA