Corpo preparado para um bronzeado duradouro

Receita natural de esfoliação para renovar a pele

Foto: Shutterstock

Limpeza profunda

Uma vez por semana é a frequência que você deve adotar para a esfoliação. Use cosméticos com microesferas pequenas ou grãos naturais (veja receita a seguir). Durante a esfoliação, faça movimentos circulares suaves e ascendentes, para ativar a circulação e aumentar a penetração do hidratante depois.

Esfoliante nutritivo

Ingredientes

2 colheres (sopa) de aveia

2 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de fubá

1/2 xícara (chá) de água mineral

Modo de fazer

Misture tudo e deixe descansar em um recipiente por 3 minutos para a aveia dissolver e liberar suas propriedades hidratantes. Aplique a pasta em todo o corpo, dos pés em direção ao tronco, dando atenção especial às áreas mais ressecadas, como calcanhares, joelhos e cotovelos. “Nas costas você pode usar uma bucha vegetal ou uma toalha de banho úmida, fazendo movimentos de enxugar”, ensina Roseli Siqueira. Ao final, tome uma ducha para retirar o esfoliante.

Super-hidratação

“Hidratar a pele diariamente é essencial em todas as estações para preservar o manto hidrolipídico, constituído de água e óleo”, diz a esteticista Mira Rito, da Clínica Onodera Estética, no Rio de Janeiro. Cremes formulados com ureia, coco, óleo de amêndoas ou de sementes de uva são boas opções para garantir a maciez. A hidratação pode ser reforçada por uma máscara de abóbora indicada pela cosmetóloga Roseli Siqueira. Antioxidante e rica em caroteno, previne o envelhecimento e contribui para um bronzeado lindo nos próximos meses. Aplique esta receita no corpo todo duas vezes por semana:

Máscara de caroteno

Ingredientes

1 abóbora de casca laranja picada

3 colheres (sopa) de mel

Água mineral para cozinhar

Modo de fazer

Cozinhe a abóbora com mel e pouca água – os cubos devem ficar cobertos apenas pela metade – até amolecer. Bata no liquidificador e aplique a mistura no corpo. Deixe agir por 15 minutos e enxágue. Passe um hidratante.