Copie a maquiagem feminina e elegante da cantora Mallu Magalhães

Monte seu kit para copiar o make da cantora Mallu Magalhães

Foto: AgNews e Reprodução/sites oficiais e Sacks.com.br



Três anos atrás a cantora Mallu Magalhães, 18 anos, foi apontada coo uma das revelações da música brasileira depois de virar fenômeno de público no site MySpace. A mocinha que compõem desde os 12 anos agora deixou de lado a meninice e virou mulher.

Isso significa que ela incrementou não só o guarda-roupa, mas também a maquiagem, que ficou elaborada e com cores mais fortes. Mallu gosta de sombras iluminadoras, alonga os cílios com máscara (muitas vezes marrom) e alterna entre batons nude e de cores mais quentes, como o vinho e os avermelhados – capazes de realçar ainda mais sua pele clarinha.

Com produção da revista GLOSS e do portal MdeMulher, monte o kit da imagem acima para copiar o make que Mallu usou em janeiro de 2011, para assistir de perto o desfile de inverno da grife Cantão, no Fashion Rio:

· Batom Rouge Allure (Passion 14, R$ 120), da Chanel

· Sombra Couleur Effet Lissant Ultra Violet (R$ 121,90, da Dior

· Blush (Rose, R$ 49,90*), da Adcos

· Base Dream Liquid Mousse (R$ 49,90*), da Maybelline

· Gloss labial Glazewear (Pink Paixão, R$ 15*), da Avon

· Máscara para cílios (marrom, R$ 49,90*), da Natura

· Pincel Smokie (R$ 45*), da NYX

*Preços pesquisados em abril de 2011