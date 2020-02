Como se livrar das manchas de pele

Foto: Dreamstime

Para se proteger, fator 30 é suficiente

Não tem segredo. A maneira mais eficaz de evitar as manchas é usar o protetor solar. O cirurgião plástico Marcos Cassol, dirigente da Clínica Multi Esthétique, não aconselha o uso de fatores de proteção solar muito elevados: ”Há quem acredite que usar um fator 60 vai exigir menos aplicações, e isso não é verdade. Esses protetores chegam a ser três vezes mais caros e protegem só um pouco a mais. O fator 30 resolve”, ensina Marcos. De acordo com o médico, o importante é reaplicar o produto várias vezes ao dia

Protetores





Foto: divulgação

1. Spray transparente Solar Expertise, da L’Oréal Paris. R$ 33,90

2. Fotoequilíbrio emulsão Protetora Hidratante, da Natura. R$ 38,50

3. Neutrogena Fresh Cooling aerosol. R$ 45

4. Sundown Fresh spray contínuo. R$ 38

5. Sun bloqueador solar spray, da Avon. R$ 26

6. Cenoura e Bronze fator 30. R$ 23

7. Minesol Oil Control, da RoC. R$ 54

8. Golden Plus, d’O Boticário. R$ 29,90

9. Protect & Bronze, da Nivea Sun. R$ 24,40

Produto novo



Foto: divulgação

A Nivea acaba de lançar o hidratante Tom Natural, o primeiro da marca a ter fator de proteção solar 4 e ácido dioico. Essa substância clareadora previne o escurecimento da pele. R$ 6,30

Os tratamentos modernos

A aplicação de peelings e cremes clareadores são os métodos mais procurados para amenizar manchas. Porém, dependendo da intensidade da marca, a solução mais efi caz são os diferentes tipos de laser oferecidos por consultórios e clínicas de dermatologia. Às vezes, vale a pena investir e parcelar um tratamento. Converse com um médico. Apresentamos aqui o que existe de mais moderno no momento.

Cremes clareadores

Há cosméticos que podem ser comprados em perfumarias sem precisar de indicação medica. De acordo com o dermatologista André Braz, eles podem deixar as manchas até 20% mais claras. É o caso de produtos como a loção fluida Clariderm, da Stiefel (R$ 42,50), o Melani-D, da La Roche (R$ 135), e o Soya Unify, da Roc (R$ 135).

Além deles, há cremes com concentrações maiores de clareador. Estes são considerados medicamentos e só podem ser usados com acompanhamento de um dermatologista. ”Só o médico saberá indicar o produto correto”, orienta André Braz. ”Existem no mercado cremes que clareiam de 60% a 90%”. É caso do gel clareador da Neostrata (R$ 177), do Triluma (R$ 130) e do Hormoskin (R$ 108,76).

Uma opção pra quem quiser economizar é pedir o medicamento numa farmácia de manipulação. A vantagem é que é possível especificar a dose de ativos ideal para o seu caso. No entanto, tome cuidado ao escolher a farmácia e ao conservar o produto.

Alerta

Não se arrisque com fórmulas caseiras de clareamento. A eficiência delas é nula. Dependendo da composição, os resultados na pele são imprevisíveis. Sempre procure produtos de empresas ou farmácias respeitados no mercado.

Peeling

Peelings à base de ácido retinoico ou glicólico são feitos em clínicas. O tratamento descama a pele, e uma sessão, que custa cerca de R$ 250, já pode proporcionar clareamento. Se você precisar de algo mais profundo, há também os peelings que incluem cristais de ácido retinoico. O valor costuma variar entre R$ 300 e R$ 450. Diversas clínicas parcelam. Mas é preciso tomar cuidado com tratamentos muito agressivos. ”Alguns peelings, como o de fenol e o de CO2, deixam a pele em carne viva. Há especialistas em estética que recomendam, mas eu, como médico dermatologista, desaconselho”, alerta André Braz.

Laser



O chamado laser de luz pulsada é o que há de mais moderno em tratamento para manchas. Em geral, exige cinco aplicações e pode ser feito por até R$ 200 pela sessão. Só dermatologistas podem realizar esse procedimento.