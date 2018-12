Como fazer maquiagem com brilho para as festas de fim de ano

As comemorações de fim de ano pedem produções mais elaboradas. Para não errar, escolha uma única cor ou realce somente pontos estratégicos do rosto.

Confira o ensaio e se inspire!

Rosa Quartzo

A cor, bem clarinha e com brilho suave, é tendência da estação e uma alternativa romântica aos metalizados. Para conquistar esse resultado, aplique sombra cremosa nas pálpebras móveis e esfume com pincel de cerdas fofinhas. Combine com batom líquido no mesmo tom.

Arremate sólido

O clássico esfumado sai de cena e abre espaço para makes minimalistas, com efeito homogêneo e cor única. Sombras líquidas ou cremosas metalizadas produzem este almejado acabamento superpigmentado. “Preencha toda a extensão das pálpebras com uma camada generosa, deixando mais leve apenas a parte rente às sobrancelhas”, ensina o maquiador Edu Hyde, de São Paulo.

Outros ares

Quer um make de impacto? Brinque criando desenhos com delineador ou sombra que fujam ao convencional. Edu sugere fazer com sombra líquida um arco rente às sobrancelhas que vá do canto interno ao externo. Complete com um traço mais leve próximo à linha d’água.

Contorno sutil

Iluminar pontos estratégicos – como o topo das maçãs do rosto, têmporas, abinhas do nariz e região das mandíbulas – define os traços e deixa a pele com aspecto saudável. “Prefira produtos cremosos, sem cintilância, para conseguir um resultado natural”, diz Edu Hyde.

Olhos de gata

Se quiser abrir e valorizar o olhar, o truque é marcar os cantinhos internos. Mas atenção: só dá certo – e fica lindo – com tons abertos, claros, como o dourado-esverdeado usado no make da página ao lado. As cores mais fechadas, como o chumbo, tendem a pesar.

