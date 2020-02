Como comprar cosméticos importados em sites estrangeiros

Cosméticos importados podem sair bem mais em conta na internet

Está cada vez mais fácil comprar cosméticos importados pela rede. Vários sites vendem produtos que sequer chegaram por aqui com preços bem inferiores aos das lojas brasileiras. E muitos ainda entregam em casa! As melhores lojas virtuais, no entanto, são estrangeiras. Confira as dicas de quem costuma fazer compras desse tipo e leia um passo a passo completo em português para você se dar bem nas lojas internacionais! Vale a pena!

Depoimento: “É prático e confiável”

Kátia Azevedo, 30 anos, consultora de negócios, Maringá, PR

“Gosto de cosméticos importados de boa qualidade, mas eles costumam ser muito caros no Brasil. Comecei a comprar pela internet há dois anos e adorei descobrir tantas pechinchas. Dá para achar todo tipo de produto. Há sites que não cobram nada para entregar em casa! Mas atenção: não gaste mais do que 50 dólares em sites estrageiros (cerca de R$ 86*). Se você exceder esse valor numa única compra, corre o risco de pagar imposto quando o produto chegar ao Brasil. E aí não compensa, né? A única parte chata é esperar o correio entregar a encomenda. Mas vale a pena, garanto. Nunca deixei de receber meus produtinhos e todos chegaram muito bem armazenados. Aproveite!”

Paleta de cores, esmalte adesivo e batom slimshine: bons produtos a preços baixos

Sites e produtos importados que compensam

1. Paleta de sombras, da LA Colors: vem com cinco cores (existem 24 paletas diferentes). Com frete, sai por R$ 21 no www.cherryculture.com.

2. Esmalte adesivo, da Incoco: basta colar na unha e dar acabamento. Sai por R$ 20,50 no www.ebay.com, com o frete incluso. Dica: confira se você está comprando de um vendedor bem avaliado, o chamado “top rated seller”, para fazer o negócio com segurança.

3. Batom Slimshine, da MAC: sai por R$ 35 no www.strawberrynet.com, site em português com preços em reais e frete grátis. No Brasil, custa R$ 70!

Preços calculados em novembro de 2011, com o dólar a R$1,72.