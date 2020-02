Como colocar cílios postiços

Passo 1 Modelo de cílios postiços varia de acordo com a ocasião, não com o tipo dos olhos

Foto: Rogério Pallata 1. Coloque a cola sobre a mesa ou no peito das mãos. Com uma pinça, passe os cílios postiços sobre a cola. Veja os modelos de cílios postiços mais indicados para sua produção!

Passo 2

Os cílios postiços realçam todos os olhares

Foto: Rogério Pallata

2. Aguarde alguns segundos até que a cola passe de branca para transparente. Aplique com cuidado rente à base dos cílios naturais.

Passo 3

A técnica sempre é bem-vinda em pessoas com olhos caídos

Foto: Rogério Pallata

3. Para juntar os postiços aos naturais, utilize um curvex. Caso não tenha um, pressione os cílios contra os olhos com a pinça mesmo.

Passo 4

Máscara para cílios é fundamental na hora de usar cílios postiços

Foto: Rogério Pallata

4. Aguarde alguns segundos para fixar e logo depois aplique a máscara para cílios. Ela uniformizará os dois tipos de cílios.

Passo 5

Agora você está pronta para arrasar!

Foto: Rogério Pallata

5. Fique ligada! O fator mais importante para conseguir um visual bacana com um acessório postiço é estar confortável com ele, ok?