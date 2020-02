Cinco estilos originais de “nail art” se destacam no Pinterest

A variedade de cores e tipos de esmaltes já existentes permite criar uma infinidade de “nail art”. Na rede social Pinterest, cinco estilos têm chamado a atenção: floral, poá, metalizado, ombré e tribal. Separamos duas lindas inspirações de cada um para você inovar!

1. Floral

Foto: Reprodução Pinterest

A estampa floral chegou também à manicure e serve como complemento de looks românticos. Vale apostar dos adesivos, à pintura artística – no caso das mais habilidosas. Misturar estilos, assim como na moda, também está em alta!

Inspirações: weheartit e Tendency Fashion

2. Poá

Foto: Reprodução Pinterest

Preto e branca ou colorida, a estampa de poá invadiu as unhas. Democrática, ela vai do estilo anos 60 ao mais festivo. E para reproduzir não há segredo! Basta escolher o tom de fundo e cobri-lo de pontinhos com a ajuda de um palito.

Inspirações: The Beauty Department

3. Metalizado

Foto: Reprodução Pinterest

O metal é a textura do momento. Na roupa ou nas mãos, ele é uma aposta certeira. Para um look futurista, vale cobrir todas as unhas de prata ou dourado. No caso das mais discretas, a “unha filha única” deixa a produção charmosa, seguindo a tendência.

Inspirações: thefancy e …love Maegan

4. Ombré

Foto: Reprodução Pinterest

O estilo ombré, que faz o maior sucesso nos cabelos, começa a aparecer também nas unhas. A ideia é reproduzir um dégradé, misturando tons de esmalte ou até mesmo texturas – fosco, cremoso, brilhante. O segredo para conquistar o resultado é usar uma esponja na aplicação do esmalte que vai nas pontas.

Inspirações: GirlsLife e x1h8

5. Tribal

Foto: Reprodução Pinterest

O tribal é outro hit da temporada. A mistura de tons e traços geométricos deixa a produção alegre e cheia de estilo. Para reproduzir é preciso ter bastante habilidade manual e cada unha se torna única.

Inspirações: Polivore e Luuux

Sugestões de esmaltes