Blush é o cosmético essencial no nécessaire de Thaila Ayala

Thaila Ayala é a modelo Amanda em “Ti-ti-ti”

Foto: TV Globo/Divulgação

Quem acompanha a trajetória de Thaila Ayala na Globo sabe que a atriz é muito fiel ao seu estilo descolado, influenciado pelo movimento hippie dos anos 1970. Mas não é por isso que a estrela, atualmente no elenco da novela “Ti-ti-ti”, descuida do seu visual.

Em entrevista à revista ESTILO de agosto, Thaila revela que não vive sem o blush. “O blush é indispensável, pois acende o visual. Minha receita para marcar as maçãs do rosto é misturar um dos vários tons rosados da M.A.C. com um brozant da Dior, ambos em pó”, resume.

O corretivo é outro item importante na hora de se maquiar. “O corretivo da Payot é ótimo. Gosto da opção em bastão e costumo ter sempre dois tons, um para quando estou mais morena e outro para os dias em que estou branca. Ele é sequinho e esconde bem as olheiras”, revela.

Thaila Ayala aposta sempre na prevenção para manter seu aspecto jovem. “Hidrato a pele diariamente e comecei a usar creme na área dos olhos há pouco tempo”, detalha a atriz.